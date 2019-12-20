Иркутск занял 1 место по росту цен на новостройки

С января по ноябрь 2019 года средняя цена кв. м в новостройках выросла на 10,1%. Если в начале года она составляла 69 038 руб., то к концу осени — уже 76 030. Первое место по темпам роста занял Иркутск: с начала 2019-го стоимость квадратного метра здесь поднялась на 15,4%, с 57 050 до 65 842 руб. На втором месте – Москва, там жилье подорожало на 15%: с январских 214 747 руб. до 247 052 в ноябре. На третьей позиции в рейтинге Краснодар, где новостройки подорожали на 13,4%, с 48 202 до 54 681 руб. за кв. м.

Повышение коснулось 66 крупных городов из 73, участвующих в исследовании.

Рост цен на новостройки как в среднем по стране, так и в большинстве крупных городов можно объяснить целым комплексом причин. Свою роль сыграло и повышение спроса на новые квартиры в начале года, и переход компаний на проектное финансирование (эскроу-счета), Пока что проектное финансирование затронуло только пятую часть строительных проектов, а значит, в следующем году этот фактор продолжит влиять на рынок.