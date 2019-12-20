260 домов Тулуна начали разрушаться после наступления холодов

В Тулуне выявили около 260 частных домов, где подворья были подтоплены и с наступлением холодов строения начали приходить в аварийное состояние. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Тулуна Юрия Карих.

- Есть такие спорные вопросы, когда вода подтопила огород, земля сейчас замерзает, дом начинает вести, он начинает трещать, приходить в аварийное состояние. Боюсь, когда начнет таять, ситуация может ухудшиться, - сказал Карих.

Возможно, жильцов этих домов расселят в жилье, строящееся в двух районах Тулуна для пострадавших от паводка. По словам мэра, также не решена судьба трех многоэтажных домов, из которых расселили жильцов первых и вторых этажей, которые были затоплены, а жильцы третьих - пятых этажей остались.

Сложность в том, что рядом ничего нет, соседние дома снесены, школы и детского садика нет. Естественно, стоит вопрос о том, чтобы эти дома переселять.

Еще одна проблема возникла на улице Азейской, которая находится на возвышенности и не была затоплена, но в результате наводнения было разрушено все, что находится вокруг возвышенности.

- И 18 домов на Азейской одни остались. На мой взгляд, их тоже надо переселять поближе к центру, где есть инфраструктура, - сообщил мэр. Он также отметил, что в Тулуне 3 186 семьям были выданы сертификаты на приобретение жилья взамен утраченного во время паводка, из них 2 тыс. 495 семей жилье уже приобрели.