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Россельхознадзор может ограничить поставку рыбы и морепродуктов из Китая

20 декабря 2019

Россельхознадзор выразил китайским коллегам серьезную обеспокоенность в связи с учащением случаев выявлений запрещенных и вредных веществ в рыбе и морепродукции, поступающих в Россию из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Речь идето наличии в морепродуктах тяжелых металлов (мышьяка, ртути и кадмия), а также окситетрациклина, сульфадиазина, нитрофуранов.

Количество выявленных нарушений на текущий период 2019 года в два раза превысило аналогичный показатель таковых за весь период 2018 года.
Представители Службы сообщили коллегам из ГТУ КНР, что в случае сохранения подобной тенденции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Китая.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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