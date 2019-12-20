Россельхознадзор может ограничить поставку рыбы и морепродуктов из Китая

Россельхознадзор выразил китайским коллегам серьезную обеспокоенность в связи с учащением случаев выявлений запрещенных и вредных веществ в рыбе и морепродукции, поступающих в Россию из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идето наличии в морепродуктах тяжелых металлов (мышьяка, ртути и кадмия), а также окситетрациклина, сульфадиазина, нитрофуранов.

Количество выявленных нарушений на текущий период 2019 года в два раза превысило аналогичный показатель таковых за весь период 2018 года.

Представители Службы сообщили коллегам из ГТУ КНР, что в случае сохранения подобной тенденции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Китая.