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Азиатско-Тихоокеанский Банк продолжает развивать функциональность бизнес-карт Visa для клиентов малого и среднего бизнеса

20 декабря 2019

Для дополнительного уровня безопасности проведения онлайн платежей по картам Банк внедрил технологию 3-D Secure, которая обеспечит клиентам новый уровень безопасности транзакций по банковским бизнес-картам. Технология создает одноразовые пароли для дополнительной идентификации клиента, снижая риски несанкционированного использования пластиковой карты.

При совершении покупки в интернет-магазине на номер мобильного телефона клиента приходит смс-сообщение со специальным одноразовым паролем, который необходимо указать на платежной странице для подтверждения операции.

Также для предпринимателей стали доступны бесконтактные платежные сервисы Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay и Garmin Pay.

Бизнес-карты АТБ привязаны к специальному карточному счету, что обеспечивает дополнительную сохранность средств на расчетном счете. С их помощью можно совершать покупки в магазинах или через Интернет, снимать и вносить наличные, оплачивать командировочные и представительские расходы, в том числе при поездках за границу. Теперь они позволяют проводить и бесконтактные платежи.

Сервисы доступны всем держателям карт. Решение о подключении принимает сам держатель.

Чтобы воспользоваться бесконтактным сервисом, клиенту необходимо добавить бизнес-карту Азиатско-Тихоокеанского Банка в соответствующее мобильное приложение на своем устройстве.

Новые сервисы не тарифицируются и предоставляется клиентам Банка абсолютно бесплатно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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