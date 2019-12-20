Сбербанк запустил новогодний проект

Сбербанк запустил новогодний проект, www.sberbank.ru/2020, в котором пользователи могут получить скидки до 60% к Новому году, а также узнать больше о том, каким был их персональный финансовый год.

Чтобы воспользоваться скидками, клиенту банка необходимо авторизоваться по Сбербанк ID — единому аккаунту для удобного и безопасного входа на сервисы Сбербанка и партнеров. После этого откроется доступ к новогодним предложениям.

Сбербанк приготовил клиентам следующие предложения к Новому году:

вклад «Новогодний бонус» по ставке до 5,25%;

по ставке до 5,25%; вклад «Выгодный старт» по ставке до 5,85%;

по ставке до 5,85%; кредит на любые цели со ставкой от 11,9%.

на любые цели со ставкой от 11,9%. Возможность стать обладателем 100 000 бонусов СПАСИБО, оплачивая покупки по картам Mastercard с помощью Apple Pay

«Сбербанк страхование» — скидки в размере 20% по программам «Защита дома онлайн» и «Защита карт онлайн» и 15% по программе «Страхование путешественников онлайн»;

— скидки в размере 20% по программам «Защита дома онлайн» и «Защита карт онлайн» и 15% по программе «Страхование путешественников онлайн»; «Сбербанк Управление Активами» — индивидуальный инвестиционный счет с услугой «Возврат налогов» в подарок.

Специальные предложения подготовили и компании экосистемы Сбербанка:

онлайн-кинотеатр Okko —подписка «Оптимум» на 30 дней за 1 рубль и скидка 50% на её продление на следующий месяц;

—подписка «Оптимум» на 30 дней за 1 рубль и скидка 50% на её продление на следующий месяц; маркетплейс «Беру» — скидки до 50%;

— скидки до 50%; сервис доставки из ресторанов Delivery Club — скидка 30% по промокоду на первый заказ и 10% на любой заказ;

— скидка 30% по промокоду на первый заказ и 10% на любой заказ; такси «Ситимобил» — скидка 15% на 5 поездок;

— скидка 15% на 5 поездок; медицинский сервис DocDoc — скидка на услугу «Семейный доктор», которая обойдется в 380 рублей вместо 499 (одна консультация) и в 3300 рублей вместо 4500 (годовая подписка);

— скидка на услугу «Семейный доктор», которая обойдется в 380 рублей вместо 499 (одна консультация) и в 3300 рублей вместо 4500 (годовая подписка); сервис доставки продуктов «СберМаркет» — 299 рублей по промокоду на один заказ;

— 299 рублей по промокоду на один заказ; сервис по продаже билетов «Рамблер/касса» — скидка до 25% при оплате картой Сбербанка;

— скидка до 25% при оплате картой Сбербанка; программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» - акция «Подарков хватит на всех». Возврат до 100% от стоимости покупки бонусами СПАСИБО и специальные предложения от партнёров.

В акции также принимают участие партнеры банка, которые предоставляют скидки до 60% на отдельные категории товаров либо начисляют повышенные бонусы СПАСИБО участникам программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».

Представлены все основные категории товаров и услуг:

супермаркеты («Лента»);

(«Лента»); одежда и обувь (LAMODA, New Balance, Timberland, DKNY, Mark O’Polo, Escada);

(LAMODA, New Balance, Timberland, DKNY, Mark O’Polo, Escada); техника (Braun, Huawei, PHILIPS, Samsung, BLACK+DECKER, OLYMPUS, Tefal, Rowenta, Moulinex, «220 Вольт», Holodilnik.Ru);

(Braun, Huawei, PHILIPS, Samsung, BLACK+DECKER, OLYMPUS, Tefal, Rowenta, Moulinex, «220 Вольт», Holodilnik.Ru); детские товары («Дочки-сыночки», TOY.RU, «Детский мир»);

(«Дочки-сыночки», TOY.RU, «Детский мир»); косметика (Yves Rocher, NYX, La Roche-Posay, «Ю’Бьюти», «АДАМАС», Lancome, Ansaligy, Pharmacosmetica, «Подарок», Urban Decay, Kerastase);

(Yves Rocher, NYX, La Roche-Posay, «Ю’Бьюти», «АДАМАС», Lancome, Ansaligy, Pharmacosmetica, «Подарок», Urban Decay, Kerastase); услуги (Busfor, Shvabe);

(Busfor, Shvabe); другое (Hoff, «Бетховен», Purina, Coral Travel, MBG Wine, L-Wine, «3-15», AllTime.Ru, Skyeng, GROHE, Madeleine, «Альпина Паблишер», «Доктор Столетов», «Самсон Фарма», «ЛитРес», «А-МЕГА», «Да, здоров!», SkyShop, «ВелоШоп», «Рольф», PEGAS Touristik, Level Travel, «Счастливый взгляд», Burger King).

Кроме того, на сайте www.sberbank.ru/2020 пользователи могут пройти сразу два теста. Первый из них — «Верю/не верю» — предлагает угадать, какие изменения произошли в жизни клиентов банка за 2019 год. Второй дает возможность вспомнить, какие позитивные финансовые изменения были в их собственной жизни в период с января по октябрь 2019 года: сколько бонусов СПАСИБО они накопили, какой процент от их расходов составляет безналичная оплата, как часто они расплачиваются смартфоном или «умными» часами, в какой категории трат они совершили самую крупную безналичную покупку, сколько тратили в среднем в день по картам Сбербанка и так далее. Итогами теста можно поделиться в соцсетях.

Также в ближайшее время Сбербанк представит новогодний видеоролик, режиссером которого стал Тимур Бекмамбетов, и новый спецпроект «Шар желаний», когда банк поможет клиентам выполнить данное перед Новым годом обещание.