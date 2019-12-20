Добросовестные приобретатели недвижимости с 2020 года могут рассчитывать на компенсацию

С 1 января 2020 года вступят в силу изменения законодательства, направленные на защиту прав добросовестных приобретателей недвижимости. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Иркутской области.

Добросовестным приобретателем недвижимости признается гражданин, который при покупке полагался на данные из госреестра, пока в судебном порядке не доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение этого имущества у лица, от которого к нему перешли права на недвижимость.

Кроме того, с 1 января 2020 года устанавливается запрет на истребование у добросовестного приобретателя в собственность государства жилого помещения, если со дня внесения в государственный реестр записи о праве собственности первого добросовестного покупателя на данную недвижимость прошло три года.

Также с 1 января добросовестный приобретатель, жилое помещение которого было истребовано государством в судебном порядке, получит право на однократную единовременную компенсацию. Её размер будет определяться судом исходя из суммы, составляющей реальный ущерб. Либо в размере кадастровой стоимости помещения, действующей на дату вступления в силу судебного акта об изъятии жилого помещения.