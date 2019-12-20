Банк «Открытие» профинансировал сделку в Москве с ГК «Алкон» почти на 5 млрд рублей через механизм эскроу

Корпоративно-инвестиционный блок банка «Открытие» реализовал кредитную сделку на 4,9 млрд рублей по финансированию проекта многофункционального комплекса ALCON TOWER в Москве, на Ленинградском проспекте, 34 с застройщиком – группой компаний «Алкон».

Кредитная сделка предусматривает финансирование затрат на строительство в рамках 214-ФЗ с использованием счетов эскроу. Такие сделки являются одним из приоритетных для банка направлений корпоративного кредитования.

В комплекс ALCON TOWER входят апартаменты и офисные площади, а также сопутствующая коммерческая инфраструктура.

В результате сделки общая сумма кредитного лимита банка «Открытие» на группу «Алкон» составит 7,5 млрд руб.

Это уже второй совместный проект банка и группы: строительство бизнес-центра ALCON II, расположенного в Москве, на Ленинградском проспекте, 72, также ведется с привлечением кредита банка «Открытие».

Залогом успешного сотрудничества банка «Открытие» и группы «Алкон» являются привлекательные условия финансирования, в том числе гибкость при структурировании сделки и выгодные коммерческие условия сделки.

Олег Шишкин, начальник управления недвижимости и девелопмента КИБ банка «Открытие»: «Мы рады расширению сотрудничества с таким профессиональным участником рынка строительства коммерческой недвижимости как ГК «Алкон». Все проекты группы характеризуются проработанной и востребованной рынком концепцией, высоким качеством строительства, а также экономической эффективностью.

Наше сотрудничество доказывает, что банк «Открытие» в условиях высокой конкуренции укрепляет лидирующие позиции на рынке кредитования строительных компаний и является одним из ключевых банков-кредиторов через механизм эскроу-счетов».

Артем Панин, первый заместитель генерального директора Alcon Development: «Мы получили от банка «Открытие» выгодное предложение по условиям кредитования, в котором были учтены все наши ключевые пожелания по структуре сделки. Успешный опыт взаимодействия подтвердил нашу уверенность в банке как в надежном финансовом партнере, и мы готовы продолжить работу с ним по другим проектам».

Справка о ГК Алкон

Сфера деятельности ГК Алкон охватывает весь спектр услуг в области девелопмента объектов недвижимости, редевелопмента промышленных территорий, инвестирования в строительство и управления коммерческой недвижимостью.

Группа успешно реализовала проект по строительству бизнес центра класса «А» Alcon на Ленинградском проспекте, 72, который был признан лучшим офисным центром 2013 REX Awards.

На стадии реализации находятся еще два проекта в Северном административном округе г. Москвы общей площадью 100 тыс. кв.м

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.