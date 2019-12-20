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В банке «Открытие» создано управление инвестиционного консультирования

20 декабря 2019

Михаил Громов возглавил новое управление инвестиционного консультирования (Investment Advisory) департамента Private Banking банка «Открытие». Сформирована профессиональная команда, которая займется персональным инвестиционным консультированием и формированием индивидуальных инвестиционных стратегий клиентов банка.

Новое управление обеспечит клиентам Открытие Private Banking широкий комплекс инвестиционного консультирования, который включает персональные консультации, определение инвестиционного риск-профиля, формирование и ведение инвестиционного портфеля, разработку индивидуальной инвестиционной стратегии. Услуга будет предоставляться при объеме активов клиента от 60 млн. рублей.

Руководитель управления Михаил Громов будет напрямую подчиняться  старшему вице-президенту, директору департамента Private Banking банка «Открытие» Виктории Денисовой.

Михаил Громов, руководитель управления инвестиционного консультирования.

Окончил МИСиС  по специальности «Теоретическая физика», а затем факультет «Информационные системы в экономике» МЭСИ.  Обладает более чем 20-летним опытом работы на финансовых рынках. Работал директором подразделения трейдинга зарубежными производными инструментами инвестиционной компании ИФК Солид, трейдером на рынках производных финансовых инструментов в сегментах процентных ставок, индексов, валют и товарно-сырьевых рынков в компаниях Refco Inc. и Man Financial Plc. Занимался развитием бизнеса управления крупным частным капиталом (IWM,International Wealth Management) в ЗАО КБ Ситибанк. Консультировал состоятельных клиентов в HSBC Private Bank. С 2011 по 2016  годы возглавлял направление инвестиционного консультирования в Citibank Russia. С 2016 года возглавлял отдел инвестиционного консультирования в подразделениях ВТБ24 Private Banking и ВТБ Капитал Брокер. К команде группы «Открытие» присоединился в 2019 году.

В команду управления инвестиционного консультирования также вошли:

Константин Гвоздев, директор по инвестиционному консультированию.

Закончил МФТИ и Российскую экономическую школу. Имеет степени магистра прикладной физики и математики. На финансовых рынках с 2003 года. Работал в области прямых инвестиций и в семейном офисе, управляя портфелями крупных клиентов. Управлял купленными активами на этапе сделок M&A, реализовывал арбитражные стратегии, осуществлял операции с опционами и фьючерсами для хеджирования и получения дополнительного дохода. Последние 8 лет работал с инвестиционными портфелями ключевых клиентов в Ситибанке и ВТБ.

Павел Шлык, директор по инвестиционному консультированию.

На финансовых рынках с 2001 года. Окончил Государственный университет управления. Кандидат экономических наук. Начинал карьеру трейдером в деривативном фонде, возглавлял отдел трейдинга в крупной брокерской компании, работал сейлз-трейдером по институциональным клиентам в Deutsche Bank. Управлял хедж-фондом с активами более 500 млн. долларов в Германии. Последние 7 лет управляет портфелями крупных частных клиентов.

Игорь Калязин, директор по инвестиционному консультированию.

Закончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. На финансовых рынках более 10 лет.  Имеет многолетний опыт портфельного управления крупным частным капиталом на зарубежных фондовых рынках в рамках family office, а также формирования инвестиционных рекомендаций и управления портфелями состоятельных клиентов на глобальных фондовых и долговых рынках в ВТБ Капитал, Открытие, БКС.

Кирилл Дегтярев, директор по инвестиционному консультированию.

Закончил магистратуру в Queen Mary University of London по направлению «Banking and Finance» и бакалавриат в НИУ-ВШЭ по направлению «Менеджмент». К команде «Открытия» присоединился в сентябре 2016 года. До этого консультировал крупных клиентов в Сбербанке, возглавлял частный инвестиционный фонд QUMMIF в Лондоне и работал на позиции инвестиционного аналитика в Уралсиб Private Bank.

Виктория Денисова, старший вице-президент, директор департамента Private Banking банка «Открытие»: «Мы являемся одними из лидеров в сегменте Private Banking на российском банковском рынке. Чтобы сохранить и укрепить наши лидирующие позиции, необходимо предоставлять клиентам весь комплекс финансовых услуг и делать это с максимально высоким качеством. Современный «правйвет» немыслим без услуг персонального инвестиционного консультирования и создания эффективных индивидуальных инвестиционных стратегий для ключевых клиентов. Мы уверены, что появление в банке «Открытие» управления инвестиционного консультирования и профессионализм его команды позволят нам поднять качество обслуживания клиентов Private Banking на новую высоту».

 

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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