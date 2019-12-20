В банке «Открытие» создано управление инвестиционного консультирования

Михаил Громов возглавил новое управление инвестиционного консультирования (Investment Advisory) департамента Private Banking банка «Открытие». Сформирована профессиональная команда, которая займется персональным инвестиционным консультированием и формированием индивидуальных инвестиционных стратегий клиентов банка.

Новое управление обеспечит клиентам Открытие Private Banking широкий комплекс инвестиционного консультирования, который включает персональные консультации, определение инвестиционного риск-профиля, формирование и ведение инвестиционного портфеля, разработку индивидуальной инвестиционной стратегии. Услуга будет предоставляться при объеме активов клиента от 60 млн. рублей.

Руководитель управления Михаил Громов будет напрямую подчиняться старшему вице-президенту, директору департамента Private Banking банка «Открытие» Виктории Денисовой.

Михаил Громов, руководитель управления инвестиционного консультирования.

Окончил МИСиС по специальности «Теоретическая физика», а затем факультет «Информационные системы в экономике» МЭСИ. Обладает более чем 20-летним опытом работы на финансовых рынках. Работал директором подразделения трейдинга зарубежными производными инструментами инвестиционной компании ИФК Солид, трейдером на рынках производных финансовых инструментов в сегментах процентных ставок, индексов, валют и товарно-сырьевых рынков в компаниях Refco Inc. и Man Financial Plc. Занимался развитием бизнеса управления крупным частным капиталом (IWM,International Wealth Management) в ЗАО КБ Ситибанк. Консультировал состоятельных клиентов в HSBC Private Bank. С 2011 по 2016 годы возглавлял направление инвестиционного консультирования в Citibank Russia. С 2016 года возглавлял отдел инвестиционного консультирования в подразделениях ВТБ24 Private Banking и ВТБ Капитал Брокер. К команде группы «Открытие» присоединился в 2019 году.

В команду управления инвестиционного консультирования также вошли:

Константин Гвоздев, директор по инвестиционному консультированию.

Закончил МФТИ и Российскую экономическую школу. Имеет степени магистра прикладной физики и математики. На финансовых рынках с 2003 года. Работал в области прямых инвестиций и в семейном офисе, управляя портфелями крупных клиентов. Управлял купленными активами на этапе сделок M&A, реализовывал арбитражные стратегии, осуществлял операции с опционами и фьючерсами для хеджирования и получения дополнительного дохода. Последние 8 лет работал с инвестиционными портфелями ключевых клиентов в Ситибанке и ВТБ.

Павел Шлык, директор по инвестиционному консультированию.

На финансовых рынках с 2001 года. Окончил Государственный университет управления. Кандидат экономических наук. Начинал карьеру трейдером в деривативном фонде, возглавлял отдел трейдинга в крупной брокерской компании, работал сейлз-трейдером по институциональным клиентам в Deutsche Bank. Управлял хедж-фондом с активами более 500 млн. долларов в Германии. Последние 7 лет управляет портфелями крупных частных клиентов.

Игорь Калязин, директор по инвестиционному консультированию.

Закончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. На финансовых рынках более 10 лет. Имеет многолетний опыт портфельного управления крупным частным капиталом на зарубежных фондовых рынках в рамках family office, а также формирования инвестиционных рекомендаций и управления портфелями состоятельных клиентов на глобальных фондовых и долговых рынках в ВТБ Капитал, Открытие, БКС.

Кирилл Дегтярев, директор по инвестиционному консультированию.

Закончил магистратуру в Queen Mary University of London по направлению «Banking and Finance» и бакалавриат в НИУ-ВШЭ по направлению «Менеджмент». К команде «Открытия» присоединился в сентябре 2016 года. До этого консультировал крупных клиентов в Сбербанке, возглавлял частный инвестиционный фонд QUMMIF в Лондоне и работал на позиции инвестиционного аналитика в Уралсиб Private Bank.

Виктория Денисова, старший вице-президент, директор департамента Private Banking банка «Открытие»: «Мы являемся одними из лидеров в сегменте Private Banking на российском банковском рынке. Чтобы сохранить и укрепить наши лидирующие позиции, необходимо предоставлять клиентам весь комплекс финансовых услуг и делать это с максимально высоким качеством. Современный «правйвет» немыслим без услуг персонального инвестиционного консультирования и создания эффективных индивидуальных инвестиционных стратегий для ключевых клиентов. Мы уверены, что появление в банке «Открытие» управления инвестиционного консультирования и профессионализм его команды позволят нам поднять качество обслуживания клиентов Private Banking на новую высоту».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.