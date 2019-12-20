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Примсоцбанк сообщил об изменении тарифов за обслуживание ЮЛ и ИП

20 декабря 2019

Примсоцбанк сообщил, что 9 января 2020 года будут внесены изменения тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".  Ознакомиться с действующими тарифами банка можно в разделе "тарифный справочник" на сайте Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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