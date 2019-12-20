Россельхозбанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки до 8% годовых

Россельхозбанк улучшил условия выдачи ипотечных кредитов. В рамках акции «Не переплачивай» в РСХБ можно рефинансировать жилищный кредит по ставке от 8% годовых.

Акция дает возможность рефинансировать кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком или только земельного участка.

Например, рефинансирование кредита, выданного в сторонней кредитной организации на оплату цены договора участия в долевом строительстве, суммой более 3 млн осуществляется по ставке 8% годовых при наличии личного страхования. Рефинансирование ранее предоставленного в стороннем банке кредита на приобретение квартиры (в том числе таунхауса/обособленной части жилого дома с земельным участком) суммой более 3 млн рублей будет произведено в РСХБ по ставке 8,25% при наличии личного страхования.

Россельхозбанк предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму до 20 млн рублей. По кредиту отсутствуют комиссии. Срок рассмотрения заявки – до 5 рабочих дней.

Акция «Не переплачивай» продлится до 31 января 2020 года. Подробные условия акции размещены на сайте Банка.