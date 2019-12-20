Почти тонну нелегальной красной икры выявили в Иркутске

В Иркутске выявлена нелегальная схема продажи красной икры, в результате чего изменялись наименование, производитель и сроки годности рыбного деликатеса. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Установлено, что в октябре из Новосибирска в Иркутск поступила 996 кг икры горбуши, произведенной в Камчатском крае. Фирма-получатель оформила новый ветеринарный сертификат (эВСД), передав икру индивидуальному предпринимателю, который прекратил свою деятельность в июле. Несмотря на это коммерсант расфасовал 12-килограммовые контейнеры в емкости по 0,5 кг. Срок годности икры незаконно продлили на месяц, поменяли наименование и производителя (икра горбуши превратилась в икру лососевых рыб). Затем расфасованную продукци направили в торговый дом, расположенный по тому же адресу, что и фирма-получатель. Красную икру икру продали в магазинах региона.

Россельхознадзор ведет работу по привлечению к ответственности лиц, участвующих в нелегальной схеме. Материалы направлены в УБЭП ГУ МВД России по Иркутской области.