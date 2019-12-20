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Заболеваемость сальмонеллёзом растёт в Иркутской области

20 декабря 2019

В 2019 году отмечен рост заболеваемости сальмонеллёзом. Ситуация осложняется регистрацией заболеваемости среди населения, связанной с питанием в организациях общественного питания и возникновением групповой заболеваемости в организованных коллективах. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. 

В большинстве случаев заболеваемость связана с употреблением птицеводческой продукции.

В Иркутской области проведут профилактические мероприятия по предупреждению возникновения и распространения сальмонеллёза.  

Справка.
Сальмонеллёз относятся к группе кишечных инфекций. Основными источниками возбудителя инфекции являются сельскохозяйственные животные и птицы. Наиболее эпидемически значимым источником возбудителя в настоящее время являются куры, крупный рогатый скот и свиньи

/ Сибирское Информационное Агентство /
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