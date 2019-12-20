Заболеваемость сальмонеллёзом растёт в Иркутской области

В 2019 году отмечен рост заболеваемости сальмонеллёзом. Ситуация осложняется регистрацией заболеваемости среди населения, связанной с питанием в организациях общественного питания и возникновением групповой заболеваемости в организованных коллективах. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

В большинстве случаев заболеваемость связана с употреблением птицеводческой продукции.

В Иркутской области проведут профилактические мероприятия по предупреждению возникновения и распространения сальмонеллёза.

Справка.

Сальмонеллёз относятся к группе кишечных инфекций. Основными источниками возбудителя инфекции являются сельскохозяйственные животные и птицы. Наиболее эпидемически значимым источником возбудителя в настоящее время являются куры, крупный рогатый скот и свиньи