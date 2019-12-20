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Иркутянка предстанет перед судом за невыплату кредита 5 млн рублей

20 декабря 2019

В отношении иркутянки возбуждено уголовное дело за невыплату кредита. Она должна свыше 5 млн рублей. Об этом сообщили в УФССП России по Иркутской области. 

На основании вступившего в законную силу решения суда гражданка обязана выплатить в пользу физического лица задолженность по договору займа.

Гражданка, зная о судебном решении, будучи неоднократно предупрежденной об уголовной ответственности не спешила гасить долг. Более того, умышленно скрыла сведения о получении и расходовании денег.

Дознаватель межрайонного отдела судебных возбудил уголовное дело.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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