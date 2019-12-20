Знаки туристской навигации установили в Слюдянском районе

В Слюдянском районе установили 44 знака туристской навигации. Указатели с пиктограммами содержат надписи на русском и английском языках и выполнены в бело-коричневом цвете. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

В агентстве по туризму Иркутской области рассказали, что установка знаков туристской навигации в Слюдянском районе ‒ часть работы, направленной на создание благоприятной информационной среды для российских и иностранных туристов, один из этапов в развитии туристской инфраструктуры в регионе, в том числе в Южном Прибайкалье.

До конца года информационные знаки для туристов будут установлены также на территории Иркутского района.