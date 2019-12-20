Новости

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 2020 года вырастут на 6,6%

20 декабря 2019

Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января на 6,6 проц., или в среднем на тысячу рублей в месяц. Индексация, как и в 2019 году, пройдет уже с 1 января. Их средний размер составит 16,4 тыс. руб. Об этом сообщает "Российская газета". 

Повышение пенсий по гос­обеспечению запланировано на 1 апреля на 7 проц. В соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера. Страховые пенсии получают почти 40 млн человек, а пенсии по гособеспечению - 4 млн.

Граждан, которые в дополнение к пенсии получают ежемесячную выплату и монетизированный (переведенный в деньги) набор соцуслуг, тоже с 1 февраля ожидает прибавка. Размер индексации составит 3,8 проц. ЕДВ и соцпакет в денежной форме получают 15 млн граждан.

Повышение пенсий и пособий в 2020 году пройдет с учетом нового механизма индексации. В начале этого года некоторые пенсионеры с невысокими пенсиями не получили ожидаемую прибавку после индексации, поскольку новый размер пенсии превысил порог прожиточного минимума, и в результате эти люди лишились соцдоплаты. Позже эту несправедливость исправили, и пенсии пересчитали еще раз. В 2020 году такой ситуации не возникнет. Новый порядок индексации обеспечивает повышение выплат с сохранением соцдоплаты. В бюджете также учтены повышенные выплаты сельским пенсионерам, проработавшим не менее 30 лет на сельхозработах. Речь идет о 25-процентной прибавке к фиксированной пенсионной выплате.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Ипотека: тренды изменились
ЦБ предлагает ужесточить условия выдачи ипотеки
Ставки по ипотеке падают, а объемы выдачи не растут. В чем дело?
За 10 месяцев в России выдан 1 млн ипотечных кредитов - на 14% меньше, чем в прошлом году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании