Мороз до –45 градусов и снег прогнозируют на выходные в Иркутской области

В Иркутской области 21 декабря будет переменная облачность. Местами небольшой снег, утром при прояснении туман, ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с. Об этом сообщили в Иркутскгидромете.

Температура ночью -20,-25°, при прояснении -30,-35°. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами -14,-19°. В северных и верхнеленских районах -40,-45°, при облачной погоде -30,-35º, днем -13,-18°, местами -23,-28°. В Нижнеудинском районе и в горах Южного Прибайкалья местами -9,-14°. В Чунском, северных и верхнеленских районах -23,-28°, местами -33,-38°.

В Иркутске переменная облачность, небольшой снег, ветер восточный 2-7 м/с. Температура ночью -20,-22°, днём -13,-15°.

По области 22 декабря переменная облачность, местами небольшой снег, ветер восточной четверти 3-8 м/с. Температура ночью -19,-24°, при прояснении -29,-34°, днем -11,-16°, местами -21,-26°, в северных и верхнеленских районах ночью -30,-35°, местами -39,-44°, днем -20,-25°, местами -30,-35°.