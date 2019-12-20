Около 80 предпринимателей, пострадавших от наводнения, получили льготные займы

Фонд микрокредитования перевыполнил целевые показатели результативности предоставления субсидии на микрозаймы под 1% годовых для пострадавших от наводнения предпринимателей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области.

Всего с 30 августа по 19 декабря 79 предпринимателей из пяти муниципальных районов региона, бизнес которых пострадал от наводнения, получили льготные займы под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности в общей сумме 175 млн 175 тысяч рублей. Среди заёмщиков по программе льготного кредитования на возобновление предпринимательской деятельности 48 предпринимателей из Тулуна, 18 из Нижнеудинска, пять из Тайшетского района, четыре из Чуны, четыре из Тулунского района.

По пониженной ставке для предпринимателей моногородов под 3,25-4,55% годовых микрозаймы получили восемь бизнесменов в Тулуне, по три предпринимателя из Усолья-Сибирского, Байкальска и Шелехова, по одному - из Усть-Илимска, Черемхово, Железногорска-Илимского, Саянска. Общая сумма всех займов составила более 59 млн рублей.