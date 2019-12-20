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Иркутскстат: продукты для новогоднего стола подорожали на 7,25%

20 декабря 2019

Традиционным блюдом новогоднего стола является салат «Оливье». В этом году жителям Иркутской области покупка основных ингредиентов для приготовления этого блюда обойдется в 324,94 рубля, что на 7,25% дороже, чем в прошлом году. Сообщает в своем исследование Иркутскстат. 

Стоимость набора продуктов для салата «Селедка под шубой» увеличилась за год на 8,62% и составила 173,13 рубля. 

Средняя стоимость условного набора продуктов питания для новогоднего стола в ноябре этого года составила 6395,38 рублей, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она повысилась на 5%.  

Среди продуктов «новогоднего стола» более всего подорожали апельсины (на 19,6%), сыр (на 12,6), сливочное масло (на 11,5) и картофель (на 10,9%). В тоже время подешевели огурцы свежие (на 20,2%), лимоны (на 4,2) и икра лососевых рыб (на 2,6%). 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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