Количество грузоперевозок на ВСЖД выросло на 20%

С начала года в Центры продажи услуг Восточно-Сибирской железной дороги (ЦПУ) поступило 22,4 тыс. обращений, связанных с организацией перевозки грузов. Сообщает пресс-служба ВСЖД.

Это превышает показатель работы ЦПУ за аналогичный период прошлого года на 20%. Всего с начала 2019 года с потребителями услуг холдинга РЖД заключено 1406 договоров на железнодорожные перевозки грузов.

Специалисты Центров продажи услуг, расположенных на ВСЖД (в Иркутске, Улан-Удэ, Тайшете и Северобайкальске) с начала их открытия обработали свыше 92 тыс. обращений клиентов. Количество заключенных договоров на перевозку грузов составило более 6 тыс.