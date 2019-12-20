Новости

Количество грузоперевозок на ВСЖД выросло на 20%

20 декабря 2019

С начала года в Центры продажи услуг Восточно-Сибирской железной дороги (ЦПУ) поступило 22,4 тыс. обращений, связанных с организацией перевозки грузов. Сообщает пресс-служба ВСЖД. 

Это превышает показатель работы ЦПУ за аналогичный период прошлого года на 20%. Всего с начала 2019 года с потребителями услуг холдинга РЖД заключено 1406 договоров на железнодорожные перевозки грузов. 

Специалисты Центров продажи услуг, расположенных на ВСЖД (в Иркутске, Улан-Удэ, Тайшете и Северобайкальске) с начала их открытия обработали свыше 92 тыс. обращений клиентов. Количество заключенных договоров на перевозку грузов составило более 6 тыс. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Ипотека: тренды изменились
ЦБ предлагает ужесточить условия выдачи ипотеки
Ставки по ипотеке падают, а объемы выдачи не растут. В чем дело?
За 10 месяцев в России выдан 1 млн ипотечных кредитов - на 14% меньше, чем в прошлом году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании