Авито Авто: в Иркутске средняя цена полноприводного авто – 665 тыс. рублей

Каждый шестой автомобиль, проданный в России в III квартале 2019 года – полноприводный, выяснили эксперты Авито Авто. В Иркутске средняя стоимость таких машин составляет около 665 000 рублей.

В городе лидером по доле продаж является KIA Sorento, а по доступности – Subaru Legacy. В целом в этом сегменте иркутяне чаще всего покупают японские авто.

На втором месте с долей 12,2% от всех проданных полноприводных машин находится Mitsubishi. На третьем месте продукция Nissan (12,2%). Далее следуют УАЗ (7,1% от всех купленных машин с полным приводом) и Mazda (5,1%).

В городе самой популярной моделью в сегменте является KIA Sorento – доля ее продаж от всех полноприводных авто составила 4,1%. По 4% продаж пришлось на Mitsubishi Outlander и Suzuki Grand Vitara, которые занимают второе и третье места соответственно.

В топ-5 самой доступной является Subaru Legacy – ее средняя цена около 96 тыс. рублей, а модель Mitsubishi Outlander является самой дорогой (в среднем около 889 тыс. рублей).

В целом по стране полноприводные автомобили наиболее популярны в Сибири. В Красноярске, который занимает первое место по этому показателю среди 23 рассматриваемых крупнейших городов, таких больше трети от всех проданных за прошлый квартал автомобилей (35%).

В Иркутске и Новосибирске, которые занимают второе и третье места по популярности полноприводных авто, их больше четверти (29% и 26% соответственно). В целом по стране на полный привод приходится 16% всех продаж авто.

В III квартале полноприводные автомобили продавали дешевле всего в Барнауле (в среднем около 409 тыс. рублей), Волгограде (в среднем за 576 тыс. рублей) и Ульяновске (580 тыс. рублей).

Дороже всего они стоили в Москве (почти 932 тыс. рублей), Казани (897 тыс. рублей) и Краснодаре (средняя цена по городу 873 тыс. рублей). Средняя по России стоимость полноприводного авто составила около 644 тыс. рублей.

В Иркутске средняя цена полноприводного автомобиля составила около 665 тыс. рублей.