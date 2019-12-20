Инвестиции как фундамент развития Иркутской области

Иркутская область является вторым СФО, после Красноярского края, по объему капитальных вложений. На долю области приходится 20,9% суммарного объема инвестиций в основной капитал СФО. Помимо этого, Иркутская область является одним из самых высоких регионов Сибири по уровню жизни. Пишут в своем материале РИА Новости.

Объем инвестиций в основной капитал СФО вырос на 0,7%, что ниже уровня прошлого года (+5,1%). В Иркутской ситуация другая, здесь инвестиции в основной капитал выросли на 17,7% и составили 245,4 миллиарда рублей. При этом позитивная динамика наблюдалась отчетных периодов года.

По этому показателю Иркутская область занимает третье место в Сибирском федеральном округе, пропуская вперед Республику Тыва (+108,4%) и Омскую область (+75,8%).

По абсолютному объему инвестиций в основной капитал Иркутская область занимает вторую строчку среди регионов СФО – больше только у Красноярского края. Кроме того, стоит отметить, что на ее долю приходится 20,9% суммарного объема инвестиций в основной капитал в СФО и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 3 процентных пункта.

Отметим, что одним из существенных преимуществ Иркутской области с точки зрения инвестиционной привлекательности является очень низкая цена электроэнергии, что обусловлено большим объемом производимой на территории региона гидроэлектроэнергии.

Что касается уровня жизни населения, то по итогам девяти месяцев текущего года среднемесячная начисленная заработная плата превышает 44 тысячи рублей, что является одним из самых высоких значений по Сибирскому федеральному округу. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Иркутскстата, средняя начисленная номинальная заработная плата в Иркутской области выросла на 7,5%, что превышает общее значение по округу.

Высокая инвестиционная активность компаний, ведущих свою деятельность в Иркутской области, – завершение ими ранее начатых и реализация новых инвестиционных проектов – будет способствовать дальнейшему развитию экономики региона, повышению качества жизни населения за счет создания новых рабочих мест и улучшения условий жизни и труда.