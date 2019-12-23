Единый центр по поддержке предпринимателей «Мой бизнес» появится в Иркутске

25 декабря 2019 года в Иркутске состоится открытие Центра «Мой бизнес», который будет предоставлять комплекс услуг для предпринимателей. Это центр, где предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес, cмогут получить комплексную поддержку в виде профессиональных услуг для бизнеса, обучающих курсов, помощи в поиске инвесторов и финансирования. «Мой бизнес» будет работать по принципу «одного окна».

Все услуги для бизнеса по принципу «одного окна»

«Мой бизнес» расположен в самом центре города, в районе сквера имени Кирова, на улице Рабочая. Сейчас там заканчивается ремонт. Центр создан в рамках регионального национального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Владимир Гордеев, заместитель министра экономического развития Иркутской области.

Фото: А. Фёдоров

– Предпринимателю или человеку, который хочет открыть бизнес, больше не придется ездить по разным районам города, чтобы получить весь необходимый комплекс услуг, – сообщил заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев. – Центр представит, соберет (вместо объединит) на единой площадке все организации поддержки бизнеса, что позволит снизить административные барьеры и повысить качество услуг, мер поддержки для предпринимателей в регионе.

Центр «Мой бизнес» в Иркутске объединит на одной площадке несколько институтов поддержки предпринимательства региона: Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», Фонд микрокредитования Иркутской области, Иркутский областной гарантийный фонд, а также региональный Фонд развития промышленности, Агентство инвестиционного развития Иркутской области, Корпорацию развития Иркутской области. Здесь же будут расположены 10 окон МФЦ для бизнеса, представители фонда социального страхования, антимонопольной службы, инспекции труда, службы по надзору в сфере здравоохранения, комитета по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска, МСП Банка, Сбербанка, а также бизнес-омбудсмена Иркутской области. Таким образом, бизнес сможет взаимодействовать с представленными органами власти и организациями, не замечая организационных и иных границ.

– Главная задача – предоставить доступ ко всей информации о мерах поддержки и максимально упростить ее получение при создании нового или ведении действующего бизнеса. Бизнесу должно быть понятно, просто и удобно, – сказала директор Иркутского областного гарантийного фонда Диляра Окладникова.

Диляра Окладникова, директор Иркутского областного гарантийного фонда Диляра Окладникова.

На что может рассчитывать предприниматель в Центре «Мой бизнес»?

Один из приоритетов Центра – индивидуальный подход и оказание комплексной, всесторонней поддержки каждому бизнесмену.

– В Центре предприниматель получит квалифицированную консультацию для развития своего бизнеса, вне зависимости от его стадии, – рассказала Диляра Окладникова. – Например, Фонд «Центр поддержки предпринимательства» поможет с реализацией идеи в самом начале предпринимательской деятельности. Это касается и обучения основам предпринимательства для начинающих бизнесменов (составления расчета рентабельности проекта и оценки перспектив его развития, консультирования в части налогового и юридического законодательства), и оказания услуг по маркетинговым исследованиям, и проведения производственного аудита для действующих производственных предприятий, и оказания помощи с проведением ярмарок, выставок для предпринимателей при экспортной деятельности.

Фото: FOX architecture&design

Открыть счет и получить льготное финансирование

В Центре «Мой бизнес» предприниматель сможет получить финансирование на развитие, соответствующее его запросам.

– Например, бизнес может получить финансирование от Фонда микрокредитования Иркутской области в сумме до 5 млн. рублей и по ставке не выше 10%, – отметила Диляра Окладникова. – Сегодня это один из востребованных в регионе финансовых инструментов поддержки.

Вместе с тем, если предпринимателю требуется привлечение заёмных средств свыше 5 млн рублей или имеется потребность в оформлении финансовой аренды (лизинга), то он может получить всю необходимую информацию в Иркутском областном Гарантийном фонде, который помогает подобрать подходящий источник финансирования и при необходимости предоставляет поручительство в качестве залогового обеспечения. На площадке Центра также будут представлены услуги таких кредитных организаций как МСП Банк и Сбербанк. Это даст бизнесу возможность сразу, на месте, открывать и использовать расчетные счета, в том числе для получения финансирования.

Фото: FOX architecture&design

Защитить бизнес и получить налоговую консультацию

В Центре «Мой бизнес» можно рассчитывать на квалифицированную помощь консалтинговой компании и получить защиту бизнес-омбудмена.

– Мы прекрасно понимаем, что далеко не каждый может разобраться в законодательной базе, – пояснила Диляра Окладникова. – В связи с этим на площадке будет расположена консалтинговая компания, у которой можно получить консультации и о том, как вести себя с контрольно-надзорными органами, и узнать больше о том, как в действующих условиях выстроить налоговую политику, автоматизировать бухгалтерский и управленческий учет. Кроме того, в Центре на регулярной основе будет работать уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

Провести деловые встречи и переговоры

Центр «Мой Бизнес» совместили с коворкинг-зоной и конференц-залом. На вопрос «для чего нужен коворкинг в центре Иркутска, и что это дает предпринимателю?», Диляра Окладникова ответила: «Сообщество».

– Это будет удобно всем: и предпринимателям, и институтам поддержки. У человека есть потребность общаться и обсуждать похожие проблемы. Уже работающие предприниматели могут быть самыми лучшими консультантами. Они дадут не просто дежурные советы, а те, которые проверили уже на своем бизнесе.

Фото: FOX architecture&design

Кроме того, ведение бизнеса предусматривает постоянное общение с партнерами, клиентами, сотрудниками и другими важными и нужными людьми. Поэтому для руководителя организации, независимо от ее размеров и формы собственности, важно иметь место для проведения подобных встреч. Как правило, они проводятся в переговорных зонах или конференц-залах. Однако не каждый предприниматель может позволить себе выделить площадь под его оборудование и организацию. В случае проведения нечастых встреч вкладывать значительные средства в его обустройство нерационально.

Конференц-зал в Центре «Мой бизнес» вместительностью до 100 человек и переговорные, оснащенные конгресс-системой, позволят быстро и просто решить проблему с размещением бизнес-партнеров во время деловой встречи, иногородней или зарубежной делегации для организации конференции. Арендовать переговорную комнату сможет каждый предприниматель.

Всего в Центре представлено 8 комфортабельных и оборудованных необходимой техникой переговорных для деловых встреч любого формата: 2 открытого типа – для самого смелого бизнеса, 4 закрытого типа – для конфиденциальных встреч и 1 вместительная, оборудованная техникой – для встреч большими компаниями (до 12 человек). В Центре «Мой бизнес» внедрена система управления очередью.

Что еще?

В Центре «Мой бизнес» будет более 180 вариантов реальной помощи и поддержки для предпринимателей:

— финансовая, информационная, консультационная;

— в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества;

— для осуществления внешнеэкономической деятельности;

— для осуществления сельскохозяйственной деятельности;

— услуги по разработке стратегии развития бизнеса;

— услуги по разработке организационной структуры и системы управления бизнесом;

— консультации по вопросам управления логистикой;

— услуги по разработке франшиз;

— услуги по разработке маркетинговой стратегии бизнеса;

— услуги по разработке рекламной компании;

— лизинг транспортных средств, спецтехники, машин и оборудования для различных отраслей и еще многое другое.

25 декабря 2019 г по адресу г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4 состоится праздничное открытие Центра «Мой бизнес», примите участие, предварительно зарегистрировавшись по ссылке мб38.рф

Справка:

Центры «Мой бизнес» работают уже более чем в 40 областных центрах регионов России. К 2020 году практически во всех субъектах РФ их откроется еще не менее сотни. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запущен в целях улучшения условий для бизнеса и будет реализован до 2024 года. Его задачи – увеличить число предпринимателей на 30% (с 19,2 млн. до 25 млн. человек) и поднять долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны с 22,3% до 32,5%.