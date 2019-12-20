Итоги работы молодежного правительства Иркутской области

Новый состав правительства был сформирован в этом году. В октябре парламентарии провели первое заседание. За такой короткий срок работы уже есть результаты, которыми можно гордиться. Сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

К примеру, заместитель председателя - руководитель аппарата молодежного правительства Иркутской области Дарья Матвеева приняла участие в Российско-японском молодежном форуме в Санкт-Петербурге, где выступила с докладом о развитии добровольчества в регионе.

Отабек Турсунов, «дублер» министра жилищной политики, энергетики, транспорта Иркутской области, побывал на международном форуме «Российская энергетическая неделя». Усман Курбанов, «дублер» министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, принял участие во Всероссийском форуме органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны».

Помимо участия в различных мероприятиях межрегионального и федерального уровней, члены Молодежного правительства активно реализуют собственные проекты. «Дублёр» министра лесного комплекса молодежного правительства Приангарья Елизавета Купрякова рассказала о ходе проекта «Лига дебатов Иркутской области». Летом этого года она представила регион на молодежном форуме «ТИМ «Бирюса». Проект Елизаветы получил грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи.

О реализации проекта по киберспорту «Babr_cup» и проекта «Зелёный фитнес» рассказала Ксения Рыкова, «дублер» министра по молодежной политике Иркутской области. На совещании было решено, что министерство по молодежной политике окажет поддержку в проведении следующих соревнований по киберспорту в регионе.

Члены Молодежного правительства реализуют ряд просветительских и образовательных проектов. При участии «дублера» руководителя агентства по туризму Иркутской области Алины Якушевой были проведены просветительские акции «Географический диктант» и «Географический квиз». Образовательный проект «Стажировки для студентов Иркутской области» реализует «дублер» министра экономического развития Приангарья Рустам Кириллов.

О проведении слета Иркутского объединения студенческих педагогических отрядов и областного конкурса среди студентов профессиональных образовательных организаций «Студент года-2019» рассказала Анна Хомич, «дублер» министра образования Иркутской области.

«Дублер» министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Анастасия Самаркина в составе команды ИРНИТУ приняла участие в акселерационной программе «Лаборатория энергетики», заняла первое место и выиграла грант в размере 200 тысяч рублей. Коллектив разработал проект по теме «Снижение эксплуатационных расходов на предприятиях энергетики».

Как отметили участники совещания, намеченные векторы развития будут продолжены и в следующем году. По словам председателя молодёжного правительства Иркутской области Константина Юрьева, в начале 2020-го состоится заседание, на котором будет составлен план работы и определены приоритетные направления деятельности.