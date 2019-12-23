Банк «Приморье» предложил иркутянам вклад «Зимний подарок» с повышенной фиксированной ставкой

Как зафиксировать выгодную процентную ставку на весь следующий год

Предновогоднее предложение - вклад «Зимний подарок» для клиентов Хабаровска, Южно-Сахалинска и Иркутска – представляет Банк «Приморье». Депозит отличает высокая фиксированная ставка – 6,5% годовых в рублях – на весь срок действия открытого вклада. Оформить его можно в рублях, долларах США или евро.

– Многие клиенты из наших новых офисов уже по достоинству оценили предновогоднее предложение Банка и открыли вклад с выгодной ставкой, - комментирует заместитель Председателя Правления – Директор департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина. – С учетом того, что Центробанк России на днях в очередной раз снизил ключевую ставку, и продолжается тенденция по снижению доходности вкладов, мы рекомендуем поспешить и зафиксировать высокую ставку на длительный период.

Срок вклада «Зимний подарок» - 385 дней, открыть его можно на любую сумму в одной из трех валют. В рублях ставка составит 6,5%, в долларах США – 1,5%, в евро – 0,25% годовых*. Пополнять вклад можно на любую сумму в течение 60 дней с момента открытия. Также можно выбрать один из способов выплаты процентов: по окончанию срока вклада с ежемесячной капитализацией, либо ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту Банка «Приморье» (при её наличии). При досрочном расторжении вклада проценты по вкладу начисляются и выплачиваются за фактический срок размещения вклада в Банке, величину ставки при этом подскажут экономисты в офисах Банка «Приморье».

Открыть вклад «Зимний подарок» можно в офисе Банка «Приморье» по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 20/1.

Все подробности по этому вкладу, а также о других предложениях для клиентов Банка «Приморье» можно узнать у специалистов Контакт центра по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 200 20 86 и на сайте Банка «Приморье».

* Информация по ставкам указана по состоянию на 23.12.2019