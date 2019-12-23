Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обвала грунта в Тулуне

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев от имени жителей Приангарья и регионального Правительства выразил соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обвала грунта во время проведения земляных работ на улице Песочная в городе Тулун 20 декабря 2019 года.

- Очень жаль, когда гибнут молодые люди, полные сил, планов и энергии. Их безвременный уход из жизни - огромная утрата для всех, кто знал и любил погибших, работал с ними. Случившееся непоправимо. В эти трудные дни мы скорбим вместе с семьями погибших, их родными и близкими, - отметил Игорь Кобзев.

В ходе рабочей поездки в Тулун, пострадавший от летнего наводнения, Игорь Кобзев побывал на месте трагедии, дал срочные указания руководителям подрядной организации провести выплаты семьям погибших и поручил разобраться в причинах произошедшего. Следственным управлением Следственного комитета России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие смерть двух и более лиц», сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.