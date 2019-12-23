Жители Тулуна, не попавшие в зону затопления, требуют дообследования своих домов

Наша задача - оказать всю возможную помощь жителям пострадавших от наводнения населённых пунктов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев по итогам рабочей поездки в Тулун, участие в которой приняли также исполняющий обязанности Первого заместителя Губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, исполняющий обязанности Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов, представители министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и регионального министерства социального развития, опеки и попечительства, мэр Тулуна Юрий Карих.

Высокий уровень напряженности в Тулуне у жителей территорий, которые не входят в зону наводнения. Из-за проливных дождей часть города затопило, жители этих территорий получают социальные выплаты и помощь. Рядом дома уцелели, но они разрушаются из-за высокого уровня грунтовых вод. Вода до сих пор стоит в подвалах, по стенам идёт грибок. По предварительным оценкам в Тулуне около 300 таких домов. На встрече с их жителями Игорь Кобзев заявил, что помощь будет оказана.

- Жителям территорий, которые не входят в зону затопления, дать свидетельства на приобретение жилья как пострадавшим от наводнения невозможно. Но проблема есть. Люди просят, требуют, чтобы решения по ним тоже были приняты. До 15 января мы планируем провести обследование, заактировать и сделать так называемый срез, где будет указан формат домов: аварийные и те, где близко подходят грунтовые воды. Мы сделаем водоотведение, посмотрим возможные проектные решения и будет принимать областную программу, чтобы сделать проживание людей безопасным, - сказал Игорь Кобзев.

Также во время рабочей поездки Игорь Кобзев посетил пункт длительного пребывания, где сейчас проживает 53 человека. Отметим, после наводнения в пострадавших районах было создано 17 таких пунктов, в них проживали 1723 человека.

- В пунктах длительного пребывания осталось немного людей. Мы договорились, что мы делаем график их постепенного переселения, ведь многие уже приобрели или приобретают жильё. Процесс трудный, но, я думаю, мы решим его до весны, - отметил Игорь Кобзев.