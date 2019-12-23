S7 начала продажу субсидированных авиабилетов из Иркутска, Новосибирска и Владивостока на 2020 год

S7 открыла продажу авиабилетов по субсидированным тарифам в города России из Москвы, Новосибирска, Иркутска и Владивостока.

Льготные авиабилеты на рейсы S7 Airlines предлагаются в рамках государственных программ обеспечения доступности авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь, а также на отдельных региональных направлениях.

Специальные тарифы доступны на рейсах S7 Airlines:

из Москвы в Калининград, Якутск, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Норильск, Мирный, Читу, Благовещенск;

из Новосибирска в Симферополь, Читу, Нерюнгри, Магадан, Мирный, Якутск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Норильск, Полярный, Улан-Удэ;

из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан, Якутск;

из Иркутска в Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Магадан.

Пассажиры могут приобрести авиабилеты по льготным тарифам на рейсы, которые будут выполняться в 2020 году. Продажа доступна на сайте авиакомпании s7.ru и во всех офисах продаж. Количество мест по субсидированным тарифам на каждом рейсе ограничено.

Специальные тарифы доступны для граждан Российской Федерации в возрасте до 22 лет включительно, для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет) и многодетных семей. Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и сопровождающим их лицам, сопровождающим детей-инвалидов, а также инвалидам с детства второй или третьей группы. На рейсы во Владивосток из Новосибирска, Южно-Сахалинска, Иркутска, Якутска, Красноярска и Магадана тарифы предоставляются пассажирам в возрасте до 17 лет включительно на основании путевки в детский лагерь «Океан» и документа, удостоверяющего личность.