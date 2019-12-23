Архитектурный конкурс ИНК на создание концептов жилого района в Усть-Куте выиграли питерцы и иркутяне

Концептуальное планировочное решение санкт-петербургской компании ООО «Институт территориального развития» (ИТР) признано лучшим в конкурсе на создание концептов жилого микрорайона в городе Усть-Куте Иркутской области. Организатором архитектурного конкурса выступила Иркутская нефтяная компания.

В конкурсе участвовало 14 проектов – коллективных и индивидуальных – со всей страны. Каждая работа рассматривалась в трех номинациях: «Лучший концепт организации функциональной планировки микрорайона», «Лучший концепт оформления фасадов», «Лучший концепт организации общественных пространств». Компания из Санкт-Петербурга победила в первой и третей номинации, консорциум иркутских архитектурных бюро - «Арт-Консалт», «АСС», ИП Красильников, «Проарт» - во второй.

Жюри, в состав которого вошли, в частности, председатель совета директоров ИНК Николай Буйнов, генеральный директор компании Марина Седых, главный архитектор Иркутской области Екатерина Протасова, отметило, что проект ИТР отличается идеей максимального сохранения леса, оптимальным распределением социально-бытовых учреждений, созданием сети пешеходных дорожек, объединяющих все зоны микрорайона.

Консорциум иркутских архитектурных бюро поощрили за современный подход к созданию фасадных решений с нерегулярным размещением оконных проемов, визуальным уменьшением этажности строений, динамичными образами живой природы, выполненными в едином стиле.

Петербуржцы получат две премии в суммарном размере 1,35 млн руб., иркутяне – 650 тыс. руб. По итогам конкурса победителям будет предложено сотрудничество в разработке архитектурных и планировочных решений жилых домов.

Ориентировочно завершение работ по проектированию запланировано на середину-конец 2021 года. Строительство нового микрорайона начнется в 2021 году. Под строительство нового микрорайона отведена территория на правом берегу реки Лены.

На первом этапе будут построены дома с малогабаритными квартирами и спортивный блок. На втором этапе предполагается возведение жилых семейных домов, школы и детского сада, на третьем – также жилых домов и еще одного детсада. Новый комплекс будет включать многоэтажные жилые здания, два детских сада на 140 мест каждый, школу на 520 мест, медучреждение, два многофункциональных здания. Общая площадь помещений жилых домов составит 85 000 кв. м. Напомним, что компания продолжает работы подготовительного периода для строительства в окрестностях Усть-Кута завода по производству полимеров. Микрорайон, который планируют построить к 2023 году, предназначен для персонала предприятия и членов их семей (3000 человек).