Ипотечные ставки упали до рекордного минимума

В опубликованном Банком России бюллетене «О чем говорят тренды» говорится, что средняя ставка по ипотечному кредиту у российских банков упала до 9,2%, что является историческим минимумом. Согласно предыдущим наблюдениям, показатель находился на уровне 9,68%.

Естественно, что это оптимальным образом усредненное значение показателя. Для новостроек среди 15 основных банков ставка сократилась до 8,95%, для вторичного жилья - до 9,09%. В 2020 году, по всей видимости, сила этой тенденции сохранится, и ставки продолжат снижение. К тому же Центробанк четко дал понять, что размер ключевой ставки в ближайший год будет снижаться.

При этом качество ипотечного портфеля у банков пока не ухудшится, но если платежеспособность россиян не претерпит качественных изменений, вероятность формирования «пузыря» увеличится, считает Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари». Ипотека, тем временем, для абсолютного большинства российских семей остается единственным вариантом изменения жилищных условий, хотя этот механизм все еще слишком дорог для населения, отмечает она.