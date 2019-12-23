В Иркутске оператора по вывозу ТКО обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства

Иркутское УФАС выявило нарушения антимонопольного законодательства в действиях регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов в зоне «Юг» ООО «РТ-НЭО Иркутск», которые выразились в навязывании контрагентам невыгодных условий договора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В типовой форме договора, размещенной на сайте организации, предусматриваются условия оплаты только по нормативам накопления ТКО без права выбора способа учета объема ТКО, что не соответствует постановлениям правительства, принятых для регулирования отношений в этой сфере, и ущемляет права контрагентов.

В связи с этим антимонопольный орган выдал «РТ-НЭО» предупреждение о том, что необходимо совершить действия, направленные на прекращение нарушения антимонопольного законодательства. В срок до 27 декабря 2019 года организация должна изменить типовую форму на сайте и уведомить об этом всех контрагентов. В случае обращения кого-либо из них для изменения действующих договоров принять исчерпывающий перечень мер, направленных на изменение этих условий.

В случае, если компания не устранит нарушения в установленный срок, управление будет возбуждать дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. С компании могут взыскать штраф до 1 миллиона рублей.