В Тулуне завершилась модернизация водозабора «Красный яр»

В Тулуне завершилась реконструкции и модернизация водозабора «Красный яр». Объект был затоплен во время наводнения, из-за этого несколько дней в дома жителей не подавали воду. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Специалисты восстановили внутреннюю схему электроснабжения водозабора, заменили силовые кабели и трансформаторы, провели капитальный ремонт здания водозабора, реконструкцию насосного оборудования. Над водозаборными скважинами построили современные павильоны, провели полную замену сборного трубопровода питьевой воды со скважин, установили новое насосное оборудование с распределительными шкафами, запорной арматурой, произвели полную замену котельного оборудования и тепловой сети на водозаборе. Общая стоимость работ составила более 100 млн рублей. Это один из самых дорогостоящих объектов, которые восстановили после наводнения. Сейчас водозабор отвечает всем современным требованиям.



Это единственный объект, который обеспечивает водой весь Тулун.

- Необходимо создать резерв на случай его аварийного отключения и продумать вопрос резервных источников водоснабжения. На комиссии по ЧС создадим расчет сил и средств, который сможет оперативно отреагировать на аварию, - отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.