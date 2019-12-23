Экосистема переводов Сбербанка продолжает расширять географию

Теперь переводы из Сбербанка по номеру мобильного телефона доступны и в Азербайджан: клиенты мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» могут переводить деньги на карты и счета клиентов Капитал Банка.

Сервис доступен в разделе переводов «За рубеж» — «По номеру телефона на карту/счет». Для перевода достаточно указать номер мобильного телефона получателя. Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма перевода в день — 50 тысяч рублей. Перевод осуществляется в рублях — при зачислении на карту клиенту Капитал Банка он будет сконвертирован в валюту карты.

Оксана Синельник, управляющий директор дивизиона «Платежи и переводы»:

«Мы продолжаем развивать сотрудничество с зарубежными компаниями и рады приветствовать в нашей экосистеме переводов первого партнера из Азербайджана. Открывая новые направления для мгновенных денежных переводов по номеру мобильного телефона, мы делаем мир ближе для своих клиентов, а финансовые сервисы — доступнее, проще и понятнее для всех».

В Сбербанк Онлайн также доступны мгновенные денежные переводы в такие финансовые учреждения СНГ, как «Душанбе Сити», «Коммерцбанк Таджикистана», «Банк Эсхата» и «Спитамен Банк» и «Первый микрофинансовый банк» (Таджикистан), КБ «Кыргызстан» и «Банк Компаньон» (Киргизия), АКБ «Агробанк» (Узбекистан).