В аграрном техникуме Тулуна открыли центр опережающей профессиональной подготовки

Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) открыли в Тулунском аграрном техникуме. Как сообщили в правительстве Иркутской области, из федерального бюджета на эти цели направлено более 53 млн рублей, из средств областного бюджета - более 24 млн, более 44 млн из внебюджетных источников.

Техникум является многопрофильным образовательным учреждением, которое ведет подготовку кадров по 22 профессиям и специальностям.



Центр станет оператором ресурсов Иркутской области по профессиональной ориентации, ускоренному профессиональному обучению, подготовке, переподготовке, повышению квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills.



В ЦОПП будут реализованы программы ускоренного обучения как для ребят, так и для педагогов и мастеров производственного обучения. Центр поможет сформировать базу данных для проведения демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills, выбрать профессию школьникам.



Инфраструктура ЦОПП включает в себя зоны коворкинга, проектной деятельности, медиазону, лекторий, компьютерные классы, классы-трнсформеры для проведения различных мероприятий. Все эти помещения оснащены современным учебным, интерактивным и компьтерным оборудованием.