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Иркутская область вошла в десятку активных регионов по покупке ювелирных изделий через интернет

23 декабря 2019

Иркутская область вошла в десятку регионов по покупке ювелирных изделий через интернет. Приангарье заняло 7 место, чаще всего жители покупали шармы, броши, столовое серебро. Общая стоимость ювелирных изделий составляет 29 млн руб. Об этом сообщили в Wildberries. 

Иркутская область уступила на одну строчку Нижегородской области (34 млн руб.), Челябинская область (26 млн. рублей).

Активнее всего украшения в 2019 году приобретали жители Московского региона, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ростовской, Кемеровской, Тульской областей, а также в Краснодарском крае.

Выбор в пользу ювелирных изделий, украшенных жемчугом, аквамарином, сапфирами, гранатом или топазом, делали жители Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Иркутской, Нижегородской и Тульской областей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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