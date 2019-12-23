Новогодний стол в Иркутской области подорожал за год на 5%

Жителям Иркутской области в 2019 году покупка основных ингредиентов для приготовления салата «Оливье» обойдется в 324,94 рубля, что на 7,25% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Иркутскстате.

Стоимость набора продуктов для салата «Селедка под шубой» увеличилась за год на 8,62% и составила 173,13 рубля.

Средняя стоимость условного набора для новогоднего стола в ноябре составила 6395,38 рублей, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она повысилась на 5%.

Среди продуктов новогоднего стола более всего подорожали апельсины (на 19,6%), сыр (на 12,6), сливочное масло (на 11,5) и картофель (на 10,9%). В тоже время подешевели огурцы свежие (на 20,2%), лимоны (на 4,2) и икра лососевых рыб (на 2,6%).