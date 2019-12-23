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На жильё молодым семьям Иркутского района в 2019 году выделят в 2 раза больше денег

23 декабря 2019

В Иркутском районе объем финансирования из муниципального бюджета на подпрограмму «Молодым семьям – доступное жилье» в 2020 году увеличится  в два раза с 5 млн до 10 млн рублей. Об этом сообщили в районной администрации. 

Прогнозируемый уровень софинансирования подпрограммы из федерального и областного бюджетов также возрастет и составит 20 млн рублей.

В 2019 году жилищные сертификаты по областной и районной подпрограммам выданы 37 жителям Иркутского района, 34 из них уже реализованы. В следующем году за счет увеличения объема финансирования очередь на получение сертификата значительно сократится.

Местные власти приняли решение о продлении действия районной подпрограммы до 2023 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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