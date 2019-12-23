Спортивный праздник «На лыжи!» пройдет в Шелехове 28 декабря

В Шелехове 28 декабря в четвертый раз состоится спортивный праздник «На лыжи!» совместно с открытым первенством города по лыжным гонкам. Организаторами мероприятия выступают Иркутский алюминиевый завод РУСАЛа, En+ Group и администрация Шелехова. Начало в 12:00 на территории стадиона «Металлург», регистрация и выдача номеров в 11:30. Об этом сообщили в пресс-службе алюминиевой компании.

В программе мероприятия: активные игры с аниматорами, работа интерактивных площадок, костюмированный массовый забег на лыжах. Принять участие в празднике могут все желающие. Участники активных игр и костюмированного забега получат сладкие призы от организаторов.

«На лыжи!» – это совместный благотворительный проект РУСАЛа, En+ и Федерации лыжных гонок России. В дни новогодних каникул аналогичные праздники пройдут в Иркутске, Красноярске, Ачинске, Саяногорске, Абакане и других городах в Сибири и на Урале.



Основная цель проекта – развитие зимних видов спорта, создание вариантов досуга для жителей, пропаганда лыжных гонок как одного из наиболее доступных видов спорта в Сибири. С каждым годом количество участников проекта увеличивается, что говорит о востребованности подобного формата городских мероприятий.