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Анатолий Крупенев победил на выборах мэра Нижнеудинского района

23 декабря 2019

Член "Единой России", самовыдвиженец Анатолий Крупенев с результатом 56,31% голосов победил на выборах мэра Нижнеудинского района. Об этом сообщает ТАСС. 

Всего было выдвинуто пять кандидатов: первый заместитель мэра Нижнеудинского района Александр Архангельский, заместитель мэра района - начальник управления по социальной сфере Анатолий Крупенев, юрисконсульт и депутат районной думы Евгения Малинина, глава крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрий Марусенко и преподаватель театрального отделения Светлана Харламова. Архангельский был выдвинут "Единой Россией", Крупенев - самовыдвиженец, несмотря на то, что является членом "Единой России", Малинина баллотировалась от ЛДПР, Марусенко - от "Справедливой России", Харламова - от "Патриотов России".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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