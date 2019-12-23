В Тулуне до конца года достроят 5 частных домов

В Тулуне для пострадавших от наводнения жителей строят 40 домов. В микрорайоне Берёзовая Роща возводят сразу 37 индивидуальных домов. Пять из них будут полностью готовы через неделю, в них завершают отделку. К 15 января под крышу заведут еще 25 домов. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

На сегодня заключён 71 договор на приобретение домов, 46 из них уже оплачено. Активное строительство идёт также в микрорайоне Угольщиков. Сейчас там возводят три двухэтажных дома на 66 квартир. Работы идут одновременно, дома заводят под крышу, уже вставлены окна, входные двери. На первых этажах начаты отделочные работы. Дома введут в эксплуатацию в марте. В ближайшее время на этой площадке начнут строить десять пятиэтажных домов и инфраструктурные объекты. Микрорайоны Берёзовая Роща и Угольщиков возводят в самых высоких местах Тулуна, где затопление невозможно.