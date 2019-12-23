Владимир Дмитриев о девелоперском проекте CORSO residence в центре Иркутска

О резонансном девелоперском проекте CORSO residence на набережной Ангары в Иркутске — разговор с создателем Владимиром Дмитриевым. А также о том, как проект связан с активным долголетием.

CORSO residence. фото из архива компании

На во­прос, на­сколь­ко элит­ным и ком­форт­ным яв­ля­ет­ся этот про­ект, Вла­ди­мир Алек­сан­дро­вич от­ме­тил, что кон­цеп­ция про­ек­та не со­всем об этом. По его сло­вам, это со­зда­ние наи­бо­лее оп­ти­маль­ных усло­вий для здо­ро­во­го об­ра­за жиз­ни и ак­тив­но­го дол­го­ле­тия.

«Дело не толь­ко в том, ка­кие в на­шем про­ек­те сте­ны и по­тол­ки. Ведь един­ствен­ное, что вол­ну­ет каж­до­го че­ло­ве­ка — это как быть счаст­ли­вым и как про­жить ак­тив­ной пол­ной жиз­нью как мож­но доль­ше. Про­ект CORSO residence предо­ста­вит сво­им жи­те­лям наи­луч­шие воз­мож­но­сти для это­го. Наши кли­ен­ты уже се­год­ня хо­ро­шо жи­вут. У них есть боль­шие кра­си­вые квар­ти­ры и дома. Од­на­ко у них нет того, что в CORSO residence предо­став­ля­ем мы — нет ком­плекс­ной ин­фра­струк­ту­ры, необ­хо­ди­мой для ак­тив­но­го дол­го­ле­тия».

Про­ду­ман­ная ин­фра­струк­ту­ра

Вла­ди­мир Дмит­ри­ев при­вел пе­ре­чень глав­ных ком­по­нен­тов та­кой ин­фра­струк­ту­ры:

«Во-пер­вых, ве­чер­ние про­гул­ки по на­бе­реж­ной са­мой чи­стой реки с уни­каль­ной энер­ге­ти­кой, что поз­во­лит снять всю на­ко­пив­шу­ю­ся за день нега­тив­ную энер­гию, и бла­го­да­ря это­му по­сле­ду­ю­щее вре­мя, про­ве­дён­ное дома, че­ло­век бу­дет на­пол­нен по­ло­жи­тель­ны­ми эмо­ци­я­ми. Сон бу­дет креп­ким и здо­ро­вым.

CORSO residence. фото из архива компании

Во-вто­рых, еже­днев­ное пла­ва­нье в бас­сейне утром за­ря­жа­ет энер­ги­ей на весь день и по­мо­га­ет со­хра­нить пла­стич­ность тела на дол­гие годы.

В-тре­тьих, ка­че­ствен­ная еда в ра­ци­оне. Ма­га­зин эко-про­дук­тов с обя­за­тель­ным вхо­дя­щим кон­тро­лем ка­че­ства, ведь из­вест­на муд­рость: «мы — то, что мы едим».

В-чет­вёр­тых, си­сте­ма­ти­че­ское по­се­ще­ние ме­ди­цин­ско­го цен­тра. Это поз­во­лит с наи­мень­шим дис­ком­фор­том за­ни­мать­ся под­дер­жа­ни­ем здо­ро­вья и по­лу­чать свое­вре­мен­ную ди­а­гно­сти­ку, об­ра­ще­ния к ма­ну­аль­но­му те­ра­пев­ту, ки­не­зио­ло­гу, остео­па­ту по­мо­гут не «на­кап­ли­вать» в теле про­бле­мы.

В-пя­тых, об­ще­ние. Клу­бы по ин­те­ре­сам поз­во­лят най­ти ин­те­рес­ных со­бе­сед­ни­ков, сде­ла­ют жизнь на­сы­щен­ной яр­ки­ми со­бы­ти­я­ми и но­вы­ми увле­че­ни­я­ми.

Все эти неслож­ные дей­ствия, ве­ду­щие к дол­го­ле­тию, мы со­бра­ли в од­ном ме­сте в фор­ме про­ду­ман­ной ин­фра­струк­ту­ры, ко­то­рая на­хо­дит­ся на рас­сто­я­нии вы­тя­ну­той руки и со­зда­ёт усло­вия для жи­те­лей CORSO residence по­мо­гать са­мим себе на ре­гу­ляр­ной ос­но­ве. В на­шем по­ни­ма­нии недви­жи­мость долж­на быть не про­сто вы­со­ко­класс­ным, ка­че­ствен­ным жи­льем, но и при­но­сить лю­дям от­лич­ное са­мо­чув­ствие и боль­ше удо­воль­ствий от жиз­ни».

CORSO residence. фото из архива компании

Клуб­ный дом, пя­ти­звез­доч­ный отель и набережная реки Ангары

По во­про­су спо­ра, где жить луч­ше — в го­ро­де или на при­ро­де, се­год­ня ак­туа­лен от­вет: «Ра­зум­ный ба­ланс вре­ме­ни про­жи­ва­ния в раз­ных ло­ка­ци­ях». За­го­род­ное жи­лье хо­ро­шо на вы­ход­ные, но в буд­ни квар­ти­ра в цен­тре го­ро­да бо­лее функ­ци­о­наль­на и вос­тре­бо­ва­на. Про­жи­вая в цен­тре го­ро­да и имея необ­хо­ди­мую ин­фра­струк­ту­ру для об­слу­жи­ва­ния сво­их по­треб­но­стей, се­мья из трех че­ло­век в неде­лю эко­но­мит в сред­нем 30 ча­сов (а это це­лые сут­ки с чет­вер­тью), ко­то­рые мож­но по­свя­тить лю­би­мым за­ня­ти­ям, от­ды­ху, са­мо­раз­ви­тию, об­ще­нию с близ­ки­ми. К та­ко­му рас­пре­де­ле­нию ак­тив­но­стей при­хо­дят жи­те­ли ме­га­по­ли­сов по все­му миру как к оп­ти­маль­но­му.

Ре­а­ли­за­ция де­ве­ло­пер­ско­го про­ек­та CORSO residence, вклю­ча­ю­ще­го в себя клуб­ный дом на 115 квар­тир и пя­ти­звез­доч­ный отель, на­ча­та в июле 2019 года

Жи­лая недви­жи­мость, по­стро­ен­ная в рам­ках про­ек­та, бу­дет со­от­вет­ство­вать всем кри­те­ри­ям и стан­дар­там, предъ­яв­ля­е­мым к элит­ной недви­жи­мо­сти А-клас­са, вклю­чая раз­но­об­ра­зие ин­фра­струк­ту­ры, рас­по­ло­же­ние объ­ек­та, во­про­сы без­опас­но­сти, тре­бо­ва­ния к стро­и­тель­ным ма­те­ри­а­лам, осна­ще­нию по­ме­ще­ний, раз­ме­рам и ко­ли­че­ству квар­тир.

По сло­вам Вла­ди­ми­ра Дмит­ри­е­ва, в рам­ках про­ек­та бу­дет воз­рож­де­на тра­ди­ция па­рад­ных в мно­го­квар­тир­ных до­мах:

«Наша идея — каж­дая па­рад­ная долж­на стать пред­ме­том гор­до­сти жиль­цов, некой га­ле­ре­ей ис­кусств. Здесь ре­гу­ляр­но бу­дут про­хо­дить вы­став­ки кар­тин, скульп­тур и фо­то­ра­бот. Еже­днев­но про­хо­дя че­рез дан­ное про­стран­ство, встре­чая в та­ких ин­те­рье­рах го­стей, че­ло­век по­лу­ча­ет хо­ро­шее на­стро­е­ние на це­лый день. Вся ком­мер­че­ская недви­жи­мость ком­плек­са на­прав­ле­на на об­слу­жи­ва­ние ин­те­ре­сов жиль­цов, мы бу­дем по­сто­ян­но кон­тро­ли­ро­вать ка­че­ство услуг, опе­ра­тив­но ре­а­ги­ро­вать на за­про­сы жи­те­лей ре­зи­ден­ции и со­вер­шен­ство­вать функ­ци­о­наль­ное на­пол­не­ние. CORSO residence со­зда­ет­ся с уче­том со­вре­мен­ных тре­бо­ва­ний, предъ­яв­ля­е­мых по­тен­ци­аль­ны­ми жиль­ца­ми к недви­жи­мо­сти дан­но­го клас­са. В про­ек­те со­бра­на прак­ти­ка луч­ших ре­ше­ний клуб­ных до­мов раз­ных стран».

При про­ек­ти­ро­ва­нии ком­плек­са CORSO residence за­строй­щик и го­су­дар­ствен­ные ор­га­ны при­шли к ре­ше­нию о про­дле­нии ули­цы Ма­ра­та до на­бе­реж­ной Ан­га­ры, что по­ло­жи­тель­но ска­жет­ся в це­лом на со­зда­нии ком­форт­ной сре­ды в дан­ной ча­сти го­ро­да. Кро­ме того, со­зда­те­ли про­ек­та по­мо­гут го­ро­ду в бла­го­устрой­стве про­длен­ной ча­сти ули­цы Ма­ра­та и участ­ка на­бе­реж­ной, ко­то­рый на­хо­дит­ся ря­дом с CORSO residence — здесь в ско­ром вре­ме­ни бу­дет ре­а­ли­зо­ван про­ект объ­еди­не­ния Ниж­ней и Це­сов­ской на­бе­реж­ных и буль­ва­ра Га­га­ри­на. По­лу­чив­ше­е­ся в ито­ге пе­ше­ход­ное об­ще­ствен­ное про­стран­ство ста­нет иде­аль­ным для про­гу­лок вдоль реки всех жи­те­лей и го­стей го­ро­да.

CORSO residence. фото из архива компании

Пре­це­ден­т на рын­ке недви­жи­мо­сти

CORSO residence, без­услов­но, ста­нет пре­це­ден­том но­во­го сег­мен­та на рын­ке недви­жи­мо­сти.

«По­тен­ци­аль­ный спрос на мно­го­квар­тир­ные дома та­ко­го уров­ня в на­шем го­ро­де есть, и он точ­но не бу­дет це­ли­ком удо­вле­тво­рен од­ним лишь на­шим про­ек­том. Дру­гой во­прос, что де­ве­ло­пе­рам, по­сле­ду­ю­щим за нами, бу­дет непро­сто пред­ло­жить что-то ана­ло­гич­ное по ло­ка­ции, уров­ню и на­пол­не­нию», — от­ме­ча­ет Вла­ди­мир Дмит­ри­ев.

Рас­ска­зы­вая о по­тен­ци­аль­ных по­ку­па­те­лях квар­тир в CORSO residence, ав­тор про­ек­та де­лит их на три ка­те­го­рии: «Пер­вая — это люди, ко­то­рые жи­вут в на­шем ре­ги­оне и лю­бят свой край. Вто­рая — люди, ко­то­рые жили в Ир­кут­ске рань­ше, пе­ре­еха­ли в Моск­ву или дру­гой го­род, но ча­сто при­ез­жа­ют сюда по де­лам биз­не­са. Они го­то­вы вер­нуть­ся, но при­вык­ли к опре­де­лен­но­му уров­ню жиз­ни и раз­ви­той ин­фра­струк­ту­ре, ко­то­рой на дан­ный мо­мент нет ни в од­ном жи­лом ком­плек­се го­ро­да. Тре­тья — это вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мые спе­ци­а­ли­сты ми­ро­во­го уров­ня, ко­то­рых в наш ре­ги­он пы­та­ют­ся пе­ре­ма­нить круп­ней­шие ком­па­нии, ре­а­ли­зу­ю­щие в При­ан­га­рье свои ин­вест­про­ек­ты. Сей­час им про­сто нече­го пред­ло­жить в плане по-на­сто­я­ще­му ком­форт­но­го жи­лья. Мы даем воз­мож­ность лю­дям жить на том же уровне, к ко­то­ро­му они при­вык­ли в Москве, Лон­доне, Бер­лине и в дру­гих круп­ных го­ро­дах. Все кли­ен­ты CORSO residence — это ин­те­рес­ные раз­но­сто­рон­ние люди. Если им со­здать все необ­хо­ди­мые усло­вия для про­жи­ва­ния, они бу­дут еще бо­лее про­дук­тив­ны и еще бо­лее по­лез­ны для об­ще­ства».

От­кры­тие 5-звез­доч­ной го­сти­ни­цы, со­от­вет­ству­ю­щей ми­ро­вым стан­дар­там, в рам­ках про­ек­та уве­ли­чит ин­ве­сти­ци­он­ную при­вле­ка­тель­ность ре­ги­о­на и при­вле­чет та­ких ту­ри­стов, ко­то­рых ждет об­ласть — име­ю­щих же­ла­ние и воз­мож­ность тра­тить зна­чи­тель­ные сред­ства в пу­те­ше­ствии.

«Мы мно­го го­во­рим о важ­но­сти раз­ви­тия ту­риз­ма на Бай­ка­ле. Ре­аль­ность та­ко­ва, что сам по себе Бай­кал лю­дей с вы­со­ки­ми до­хо­да­ми не при­вле­ка­ет — уни­каль­ных при­род­ных объ­ек­тов до­воль­но мно­го в раз­ных стра­нах. Че­ло­век, не стес­нен­ный в сред­ствах, при­вык к опре­де­лен­но­му уров­ню сер­ви­са, от­сут­ствие ко­то­ро­го ча­сто ста­но­вит­ся ре­ша­ю­щим фак­то­ром для того, что­бы не при­е­хать в ту или иную точ­ку мира. Мы пла­ни­ру­ем со­здать до­пол­ни­тель­ный сти­мул рас­ши­рить гео­гра­фию по­ез­док по Рос­сии, не оста­нав­ли­ва­ясь толь­ко на Москве и Санкт-Пе­тер­бур­ге. От­ме­чу, что се­год­ня оце­ни­ва­ет­ся как «вы­со­кий» по­тен­ци­ал ту­ри­сти­че­ских по­ез­док в Ир­кутск из Азии вви­ду тер­ри­то­ри­аль­ной бли­зо­сти, ре­гу­ляр­ных пря­мых рей­сов и на­ли­чию меж­ду­на­род­но­го аэро­пор­та», — до­бав­ля­ет Вла­ди­мир Дмит­ри­ев.

CORSO residence. фото из архива компании

Пять лет от идеи до на­ча­ла стро­и­тель­ства

Со­зда­те­ли CORSO residence раз­ра­ба­ты­ва­ли про­ект око­ло де­ся­ти лет. Пять лет на­зад идея окон­ча­тель­но офор­ми­лась и на­ча­лась её ре­а­ли­за­ция. За это вре­мя был прой­ден боль­шой путь — за­строй­щик доб­ро­со­вест­но и пуб­лич­но вы­пол­нял все эта­пы под­го­тов­ки и со­гла­со­ва­ния про­ект­ной до­ку­мен­та­ции, осу­ществ­ля­лось вза­и­мо­дей­ствие с про­ект­ны­ми и экс­перт­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми, ор­га­на­ми го­су­дар­ствен­ной и му­ни­ци­паль­ной вла­сти. В част­но­сти, про­во­ди­лись ис­сле­до­ва­ния воз­мож­но­сти и без­опас­но­сти воз­ве­де­ния жи­ло­го ком­плек­са. Про­ект стро­и­тель­ства про­шел слу­ша­ния в гра­до­стро­и­тель­ном со­ве­те ад­ми­ни­стра­ции го­ро­да, где был одоб­рен в ча­сти при­ме­ня­е­мых па­ра­мет­ров объ­ем­но-пла­ни­ро­воч­ных ре­ше­ний, сти­ли­сти­ки, при­ме­ня­е­мой к фа­са­ду, ха­рак­тер­ных ис­то­ри­че­ских ли­ний.

Был по­лу­чен акт го­су­дар­ствен­ной ис­то­ри­ко-куль­тур­ной экс­пер­ти­зы про­ект­ной до­ку­мен­та­ции, а та­к­же за­клю­че­ние экс­перт­ной ко­мис­сии по го­су­дар­ствен­ной эко­ло­ги­че­ской экс­пер­ти­зе про­ект­ной до­ку­мен­та­ции Ро­спри­род­над­зо­ра по Ир­кут­ской об­ла­сти (про­ект со­от­вет­ству­ет ре­гла­мен­там, уста­нов­лен­ным за­ко­но­да­тель­ством в об­ла­сти охра­ны объ­ек­тов окру­жа­ю­щей сре­ды).

Были про­ве­де­ны обя­за­тель­ные об­ще­ствен­ные слу­ша­ния. Утвер­жда­лись необ­хо­ди­мые из­ме­не­ния в ге­не­раль­ном плане го­ро­да. По­лу­че­ны по­ло­жи­тель­ные за­клю­че­ния от раз­лич­ных ве­домств и ин­стан­ций. Как итог — про­ект СORSO residence за­ре­ги­стри­ро­ван в со­от­вет­ствии со все­ми нор­ма­тив­ны­ми и за­ко­но­да­тель­ны­ми тре­бо­ва­ни­я­ми, а та­к­же пуб­лич­но за­де­кла­ри­ро­ван.

Про­ект од­ним из пер­вых в ре­ги­оне воз­во­дит­ся в со­от­вет­ствии с но­вы­ми тре­бо­ва­ни­я­ми за­ко­но­да­тель­ства о до­ле­вом стро­и­тель­стве — c эс­кроу-сче­та­ми, что до­пол­ни­тель­но за­щи­ща­ет вла­дель­цев квар­тир и за­строй­щи­ка.

Уже от­кры­та про­да­жа квар­тир. За­клю­ча­ют­ся и ре­ги­стри­ру­ют­ся до­го­во­ры до­ле­во­го уча­стия. Пла­но­вый ввод в экс­плу­а­та­цию жи­ло­го ком­плек­са — II квар­тал 2021 года.

По оцен­кам спе­ци­а­ли­стов, по­сле за­вер­ше­ния стро­и­тель­ства жи­лой ком­плекс CORSO residence и пя­ти­звез­доч­ная го­сти­ни­ца при­вне­сут в центр го­ро­да ар­хи­тек­тур­ное раз­но­об­ра­зие. Они сде­ла­ют центр Ир­кут­ска еще бо­лее ком­форт­ным, при­вле­ка­тель­ным и ин­те­рес­ным.

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По материалам Коммерсантъ Восточная Сибирь