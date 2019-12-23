Новости

Отдел «Продукты Приангарья» открылся в иркутском супермаркете «Слата»

23 декабря 2019

В иркутском супермаркете «Слата» на ул. Байкальская, 202/5, открылся фирменный отдел «Продукты Приангарья»  рыбной продукции. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

Для того, чтобы сделать местную продукцию доступной для большего числа жителей области в 2019 году приято решение создать в регионе торговую сеть «Продукты Приангарья», включающую в себя торговые объекты разного формата. Такое название носит товарный знак качества, разработанный региональным минсельхозом и присваиваемый товаропроизводителям, выпускающим на территории региона продукцию, отвечающую всем требованиям качества. Первый магазин этого бренда был открыт в 2019 года в Зиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Ипотека: тренды изменились
Ипотечные ставки упали до рекордного минимума
ЦБ предлагает ужесточить условия выдачи ипотеки
Ставки по ипотеке падают, а объемы выдачи не растут. В чем дело?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании