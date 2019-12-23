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Азиатско-Тихоокеанский Банк и Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка подписали соглашение о сотрудничестве

23 декабря 2019

Азиатско-Тихоокеанский Банк и Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках прошедшего заседания.

Со стороны АТБ соглашение подписал Председатель Правления Банка Сергей Аврамов, со стороны Совета – Председатель Александр Мурычев.

Соглашение предусматривает, что стороны объединят усилия для исполнения требований Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». В числе предусмотренных соглашением направлений сотрудничества – координация усилий в реализации обязательной системы аттестаций, обмен информацией, проведение совместных совещаний и иных мероприятий и др.

- Стоит отметить, что Советом проделана огромная работа в части создания и развития структуры управления системой профессиональных квалификаций. Безусловно, это важная составляющая в управлении деятельностью, которая способствует систематизации и развитию конкурентных преимущества на рынке труда. Сегодня на заседании мы выразили готовность к сотрудничеству и реализации требований Федерального закона, - прокомментировал Председатель Правления АТБ Сергей Аврамов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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