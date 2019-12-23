БайкалИнвестБанк стал одним из первых участников торгов Московской биржи, заключивших сделки с золотом локо Лондон

В декабре 2019 года участники торгов на рынке драгоценных металлов Московской биржи заключили первые сделки с золотом по торговому линку с провайдерами ликвидности в Лондоне. Как сообщила Московская биржа, общий объем сделок превысил $2 млн.

Одним из первых осуществлять сделки по продаже и покупке золота локо Лондон стал АО «БайкалИнвестБанк».

"Появляются новые возможности, диверсифицируются контрагенты - увеличивается количество контрагентов, с которыми можно осуществлять операции на международном рынке драгоценных металлов, - прокомментировала директор департамента драгоценных металлов АО «БайкалИнвестБанк» Ольга Аникейчик. - В результате банк может более гибко реагировать на изменения на рынке, в том числе предлагать более выгодные условия своим клиентам-недропользователям".

По информации Интерфакса ожидается, что в следующем году начнет работу торгово-клиринговый линк "Мосбиржи" с Шанхайской биржей золота, который позволит российским участникам получить доступ к крупнейшему в мире китайскому рынку золота, заключая сделки с золотом локо Шанхай с расчетами через НКЦ.

"Вместе эти нововведения будут способствовать росту ликвидности и объемов торгов драгметаллами на "Московской бирже", диверсификации рынков сбыта и повышению эффективности операций с золотом для российских участников рынка драгоценных металлов и их клиентов", - рассчитывает биржа.

Объемы торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" невысоки и в последние годы только сокращаются. Если в 2016-2017 годах среднемесячный объем торгов составлял около 10 млрд рублей, то сейчас он в среднем около 3 млрд рублей. В ноябре текущего года объем торгов составил всего 0,6 млрд рублей - это минимальное месячное значение с середины 2014 года.

Торги на рынке драгоценных металлов "Московской биржи" стартовали в 2013 году. Доступ к рынку имеют 56 профессиональных участников.