Сбербанк помог задержать подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в городе Находка

При тесном взаимодействии Управления внутрибанковской безопасности Сбербанка с УМВД по Приморскому краю и ГУУР МВД России задержан подозреваемый в вооруженном разбойном нападении на отделение банка в городе Находка. Ведется следствие по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 ч. 4 УК РФ «Разбой, совершенный в особо крупном размере».

Отметим, что ЧП произошло в понедельник утром 9 декабря, преступник действовал нагло и дерзко. Перед нападением на отделение Сбербанка он взял в заложники сотрудника банка, под угрозой пистолета и двух гранат заставил отвезти его к филиалу банка. Дождавшись появления руководителя филиала, он под угрозой взрыва добился, чтобы его впустили внутрь. Продолжая угрожать пистолетом и гранатой работникам банка, преступник прошел в кассовый узел, где похитил из сейфа 5 879 850 руб.

Розыск совершившего разбойное нападение по горячим следам результатов не дал. Его описание не позволяло идентифицировать личность, лицо он прятал под силиконовой маской и капюшоном, был одет в «дутую» куртку, которая скрывала особенности телосложения. Фактически нападавший не оставил ни одной улики.

За девять дней был проведен большой объем различных розыскных мероприятий, в следствии которых была установлена личность подозреваемого.

По месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъято большое количество боевых пистолетов, в том числе приспособленные для бесшумной стрельбы, глушитель, боевые гранаты, парик, патроны, а также вещи в которые он был одет в момент совершения нападения. Изъято 1,3 млн руб., идет поиск остальной суммы похищенного.

Сбербанк подчеркивает, что ни одно преступление против банка, независимо от степени нанесенного ущерба, не остается безнаказанным.