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Сбербанк и Группа «Эталон» заключили соглашение о взаимодействии

23 декабря 2019

Сбербанк заключил соглашение о взаимодействии с Группой «Эталон». Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина.

Взаимодействие предполагает стратегическое партнерство и обмен опытом, совместную научно-исследовательскую деятельность, поиск и привлечение технологий на отечественном и мировом рынках в области инновационного развития, создание акселерационных обучающих программ и инвестирование в совместные инновационные проекты.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк рад такому стратегическому партнеру, как Группа ʺЭталонʺ и в целях реализации договора мы рассматриваем возможность предоставлять информацию по перспективам инновационного развития с учетом имеющихся требований по конфиденциальности информации и будем содействовать в организации качественного обслуживания по целому ряду сервисов и услуг в рамках собственной экосистемы».

Геннадий Щербина, генеральный директор Группы «Эталон»:

«В ходе нашего визита в Sberbank Agile Home мы получили возможность ознакомиться с экосистемой Сбербанка и теми конкретными инструментами, которые помогут нам усовершенствовать наш основной продукт и внутренние процессы компании. Я уверен, что подписанное соглашение о партнерстве принесет практическую пользу обеим сторонам».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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