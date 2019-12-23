Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым

Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Обсуждались итоги работы банка в 2019 году и планы на будущий год.

Д.Медведев: Год заканчивается. Это первый полноценный год получился для банка. Каковы результаты?



П.Фрадков: Дмитрий Анатольевич, Вы правы, это первый полноценный операционный год для банка после санации и после того, как благодаря принятому Вами решению была проведена капитализация банка. Сформирована капитальная база. В 2019 году банк вышел на полноценную работу. Если говорить об абсолютных цифрах, то активы банка составляют сейчас более 2 трлн рублей, за год они выросли больше чем на 50%. Прибыль тоже неплохая, даже лучше плановой, – около 15 млрд рублей. Можно сказать, что банк работает именно как банковский институт с точки зрения рентабельности капитала, которая достаточно неплохая, и показывает хорошие результаты. При этом мы делаем особый акцент на работе с оборонно-промышленным комплексом – это наша основная задача, наш мандат, можно сказать. В этой части мы работаем по линии сопровождения контрактов по гособоронзаказу. Как уполномоченный банк мы с нуля начали эту работу около полутора лет назад. Сейчас мы сопровождаем больше 50% всех контрактов по гособоронзаказу. То есть мы стали здесь уже системным оператором, игроком в этой области. Мы будем этот объём увеличивать и дальше.



Что касается непосредственно финансирования оборонно-промышленного комплекса, предоставления кредитной поддержки и гарантийных продуктов, то мы заканчиваем год с объёмом около 450 млрд рублей, что тоже уже достаточно значительно. При этом хотел бы отметить, что средняя ставка по портфелю составляет не более 8%, что, мне кажется, принципиально важно для предприятий отрасли, имея в виду, скажем так, не самое простое положение с точки зрения в целом закредитованности отрасли. Об этом сейчас говорится, и мы за этим смотрим особенно внимательно.



Для нас очень важно, что продолжается работа по юридическому, правовому закреплению нашего статуса как одного из ключевых игроков в этом направлении. Спасибо Вам большое – правительственный законопроект, который был внесён в Думу, по определению нашего банка как банка, опорного для оборонно-промышленного комплекса, буквально недавно прошёл все три чтения в Государственной Думе. На следующей неделе должен быть рассмотрен уже верхней палатой Федерального Собрания.



Д.Медведев: Эти функции обретут уже законодательные очертания окончательно.



П.Фрадков: Это закрепит и наш статус, и нашу роль, и нашу ответственность, которая будет чётко «оцифрована» с точки зрения нашего места и той добавленной стоимости, которую мы как банк должны производить.



Мы при этом не забываем и о гражданском секторе, несомненно, – всё-таки мы полноценный банк, работаем также по линии малого и среднего бизнеса. Тут тоже достаточно серьёзный рост. Можно сказать, что конкурируем в хорошем смысле с другими институтами. Это нормально.



Д.Медведев: Нормально абсолютно. И дальше конкурируйте.



П.Фрадков: По некоторым продуктам – таким, например, как факторинг для малого бизнеса, – мы являемся одними из лидеров. И не забываем, конечно, о работе с физическими лицами, для нас это тоже принципиально важно. При этом делая акцент на таких важных государственных программах, как, например, рефинансирование военной ипотеки. И мы (без ложной скромности могу сказать) занимаем сейчас первое место по этому направлению.



Д.Медведев: Это тоже очень важно, поскольку это основной инструмент, при помощи которого решается жилищная проблема для военнослужащих. Надо, чтобы этот инструмент работал как часы.



Да, вы уже сейчас точно можете с полным правом именоваться банком с универсальной правоспособностью, универсальным банком, который работает в разных сегментах нашей экономики. В развитие этого хочу Вас проинформировать: я только что подписал решение по единственным исполнителям в целом ряде вопросов. В данном случае – по услугам по размещению и выкупу облигаций федерального займа для физических лиц. Тут несколько банков, включая Промсвязьбанк. Так что эту функцию – по ОФЗ для физических лиц – теперь вы тоже будете исполнять.



П.Фрадков: Спасибо огромное за поддержку. Это очень важная программа для нас как для банка, и я уверен, что она будет востребована населением.