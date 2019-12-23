Глава ПСБ Петр Фрадков вошел в состав Попечительского Совета Третьяковской галереи

Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков вошел в состав Попечительского Совета Третьяковской Галереи.

«Для банка большая честь и удовольствие участвовать в проектах, реализуемых Третьяковской галереей, – отметил Петр Фрадков, – В ближайшие годы с учетом программы развития галереи перед ее коллективом стоят амбициозные задачи. Это не только сохранение и преумножение национальных традиций, но и приобщение все большего количества посетителей к масштабным проектам Третьяковской галереи. Мы рады оказать поддержку и предоставить свою экспертизу в реализации стоящих перед музеем задач».

В ближайшее время при поддержке банка откроется выставка Московского музея дизайна «МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН!», посвященная развитию промышленного дизайна в России в 1950–2020-х годах. Одна из задач выставки – показать достижения конверсии и диверсификации, при которых предприятия ОПК выступают двигателем прогресса для всего общества, создавая важные, полезные вещи, улучшая и упрощая быт.

В 2019 году ПСБ совместно с Третьяковской галереей организовал клиентские мероприятия, в рамках выставок «Илья Репин» и «Василий Поленов». За время проведения экспозиций выставки посетило в общей сложности более 800 тыс. гостей.

В числе приоритетных на текущий момент вопросов для Попечительского Совета – работа над открытием Дома-музея Третьяковых, развитие региональных программ Галереи, строительство здания музея на Кадашевской набережной, реконструкция помещения на Крымском Валу, строительство временного депозитария, продвижение бренда Третьяковки за рубежом.