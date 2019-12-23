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Банк «Открытие» меняет условия по счету «Моя копилка»

23 декабря 2019

С 1 января 2020 года банк «Открытие» меняет ставки по накопительному счету «Моя копилка». С указанной даты разместить средства на счете можно будет по ставке 5,5% годовых в рублях и 0,5% в долларах США. Ознакомиться с полными условиями по продукту можно здесь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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