Банк «Открытие» меняет условия по счету «Моя копилка»

С 1 января 2020 года банк «Открытие» меняет ставки по накопительному счету «Моя копилка». С указанной даты разместить средства на счете можно будет по ставке 5,5% годовых в рублях и 0,5% в долларах США. Ознакомиться с полными условиями по продукту можно здесь.