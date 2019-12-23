Банк «Открытие» предложил новые условия по льготной конвертации валют

Банк «Открытие» улучшил условия валютной конвертации в мобильном банке. Теперь обменять деньги по выгодному курсу (с разницей 25 копеек к рыночному курсу межбанковсокго рынка) можно с суммами всего от 1000 долларов США. Это одно из лучших предложений среди российских банков.

Сервис льготной конвертации позволяет клиентам «Открытия» в несколько кликов совершать конверсионные операции в режиме онлайн по парам доллар/рубль и евро/рубль. Обмен осуществляется с помощью перевода средств между счетами клиента, открытыми в разных валютах. Для зачисления можно использовать любой имеющийся валютный счет, в том числе накопительный счет «Моя копилка» . Чтобы обменять валюту в мобильном приложении, необходимо воспользоваться меню «Платежи и переводы» — «Между своими счетами», далее указать источник платежа, счет получателя платежа и сумму. Минимальная сумма операциидля получения льготного курса– 1 000 долларов США или евро, максимальная сумма одной операции 500 тыс. долларов США или евро, количество сделок каждого клиента не ограничено. Сервис доступен в будние днипрактически круглосуточно с 0:15 до 23:45. Льготный курс предоставляется онлайн в момент совершения сделки.

«Сервис льготной конвертации онлайн был запущен год назад – за это время им воспользовались более 7 тыс. наших клиентов. Уверена, что с новыми, еще более привлекательными условиям, популярность услуги среди физических лиц значительно возрастет. В преддверии новогодних каникул спрос на обмен валютытрадиционно выше, чем в обычное время. Уверена, что наше новое предложение станет хорошим подарком к празднику для клиентов «Открытия», - отметила Алия Зубкова, заместитель начальника управления по работе на финансовых рынках банка «Открытие».