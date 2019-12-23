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Как работает «Дальневосточный банк» в новогодние праздники 2020 года

23 декабря 2019

ПАО «Дальневосточный банк» поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством и информирует о режиме работы в праздничные дни:

30 декабря 2019

  • обслуживание клиентов осуществляется в обычном режиме;

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31 декабря 2019

  • обслуживание физических и юридических лиц осуществляется до 14–00;
  • дополнительный офис 02 в г. Владивостоке (ул. Светланская, 83) обслуживает физических и юридических лиц до 16–00;
  • прием и обработка платежей юридических лиц в системе «iBank2» осуществляется до 16–00;
  • прием и обработка платежей физических лиц в системах «Интернет-офис» и «Мобильный офис» осуществляется в обычном режиме;
  • переводы в иностранной валюте физических и юридических лиц осуществляются только в долларах США, евро, китайских юанях, казахских тенге;
  • операции юридических лиц по покупке/продаже валюты не осуществляются.

1 января – 8 января 2020

  • выходные дни;

9 января 2020

  • обслуживание клиентов осуществляется в обычном режиме.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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